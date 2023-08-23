高嘉瑜民調慘輸李彥秀！游淑慧曝更慘情況：會被「這個人」出賣

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昨天有媒體民調顯示，李彥秀不只領先高嘉瑜，還遠高於台灣基進黨參選人吳欣岱的13%，游淑慧分析，內湖、南港和他區的狀況最大的不同是，這兩位候選人都先後擔任過議員、也當過立委，他們的比較點很公平，而所有服務成績都會赤裸經過考驗。
游淑慧也說，眾所周知，高嘉瑜是一個聲量很強大、會創造議題的候選人，但自己之前就提過，不論泛藍或泛綠，只要分裂，都有利另一方人馬，而吳欣岱為什麼不願意支持高嘉瑜？真的是什麼本土價值路線嗎？「說穿了，就是民進黨內部有人趁機報老鼠冤」。
游淑慧指出，諷刺的是，上一屆2020總統大選前，賴清德跳出來挑戰蔡英文，高嘉瑜是少數站在賴清德身旁，還冒雨陪他初選掃街的人，如果賴的台獨立場符合吳欣岱的本土路線，但為什麼一路相隨的高嘉瑜卻反而被深綠打成「背骨者」？真正原因只在於英系就是想要把高嘉瑜下架，英賴舊仇從未消弭，打不了大人，就打小孩出氣。
游淑慧認為，賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜，畢竟目前掌握國家資源的還是蔡英文，要先讓「女皇人馬」消氣，看到高嘉瑜如今的窘境，也難怪議員王世堅趕緊修補和阿國關係，順利提名後，也乖乖被捏回民進黨的模樣，「只能對黨歌功頌德，尤其是不敢再嘴當朝英系半句」。