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高嘉瑜民調慘輸李彥秀！游淑慧曝更慘情況：會被「這個人」出賣

▲台北市議員游淑慧指出，民進黨參選人高嘉瑜被深綠打成背骨者，是因為是英賴舊仇未消。（圖／資料照）
▲台北市議員游淑慧指出，民進黨參選人高嘉瑜被深綠打成背骨者，是因為是英賴舊仇未消。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

根據《TVBS》最新民調顯示，港湖立委三角督，國民黨參選人李彥秀以支持度44%領先，民進黨參選人高嘉瑜的27%。對此，台北市議員游淑慧指出，一路相隨民進黨總統參選人賴清德的高嘉瑜，卻反而被深綠打成「背骨者」的真正原因，是英賴舊仇未消，「英系想要把高嘉瑜下架」，目前掌握國家資源的還是蔡英文，「賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜」。

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國民黨台北市第4選區（內湖、南港）立委初選前，游淑慧宣布願意退選，港湖區將由李彥秀出戰。游淑慧指出，之所以願意初選禮讓，也是因為考慮到面對強大的對手，必須快速整合、全力以赴，「只要勝選，無需非我不可」。

昨天有媒體民調顯示，李彥秀不只領先高嘉瑜，還遠高於台灣基進黨參選人吳欣岱的13%，游淑慧分析，內湖、南港和他區的狀況最大的不同是，這兩位候選人都先後擔任過議員、也當過立委，他們的比較點很公平，而所有服務成績都會赤裸經過考驗。

游淑慧也說，眾所周知，高嘉瑜是一個聲量很強大、會創造議題的候選人，但自己之前就提過，不論泛藍或泛綠，只要分裂，都有利另一方人馬，而吳欣岱為什麼不願意支持高嘉瑜？真的是什麼本土價值路線嗎？「說穿了，就是民進黨內部有人趁機報老鼠冤」。

游淑慧指出，諷刺的是，上一屆2020總統大選前，賴清德跳出來挑戰蔡英文，高嘉瑜是少數站在賴清德身旁，還冒雨陪他初選掃街的人，如果賴的台獨立場符合吳欣岱的本土路線，但為什麼一路相隨的高嘉瑜卻反而被深綠打成「背骨者」？真正原因只在於英系就是想要把高嘉瑜下架，英賴舊仇從未消弭，打不了大人，就打小孩出氣。

游淑慧認為，賴清德也救不了高，甚至還可能出賣高嘉瑜，畢竟目前掌握國家資源的還是蔡英文，要先讓「女皇人馬」消氣，看到高嘉瑜如今的窘境，也難怪議員王世堅趕緊修補和阿國關係，順利提名後，也乖乖被捏回民進黨的模樣，「只能對黨歌功頌德，尤其是不敢再嘴當朝英系半句」。

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