柯侯密會喬事黑歷史曝光　民進黨批「侯侯喬代誌、標準雙面人」

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張志豪批評，侯友宜多次「密會」朱立倫，連國民黨的總統提名也喬，難怪退黨的徐耀昌也感嘆國民黨就是「密室政治」，侯友宜從政一路以來的壞習慣，就是「密室政治」的喬事，令人無法認同。
簡舒培指出，民眾黨2019年8月成立，柯文哲為了組黨，早在同年的5、6月就開始與財團密會，甚至遭議員揭露時，還爆氣質問「怎麼拿到資料」，一直到8月，柯文哲都持續與財團進行不公開餐敘；8月27日，柯文哲還被媒體拍到在台北市知名飯店餐廳和多位企業經營者見面；同年11月，又再與數十名企業大老在飯店密會，整個2019年的下半年度成為柯文哲為成立新政黨串接財團密會的高峰期。
簡舒培說，柯文哲也曾被爆為了「喬蛋」，私下和遠雄董事長趙文嘉密會，甚至在民眾黨成立前密集的與財團閉門會議，讓人質疑柯文哲究竟是以台北市長，還是台灣民眾黨主席的身分出席，尤其台北市政府產發局是台北市的主管機關，替市長和財團牽線密會，夾著台北市政府的資源徇私自己的政黨利益，實在離譜。
她批評，2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程也沒有依照他自己所訂的廉政公約一樣公開，柯文哲一面要求局處首長公開透明，一面與財團私相授受，根本就是兩套標準、雙面人。
吳沛憶則列舉柯文哲的貪贓事證，包括擔任市長期間私會財團，甚至時常公私不分酬庸親友，而且常利用市府資源，將利益給轉嫁給民眾黨。她說，柯文哲還酬庸任用私人朋友，對自己的親朋好友非常優待，如北捷董事長長李文宗沒有交通專業，但擔任北捷董事長月領40萬，李文宗任內北捷的業績3年大減56億元、衰退幅度達26.7％。
吳沛憶批評，2022年柯文哲市長任用一位焦姓實習生，柯文哲承認實習生沒有通過這些程序，「富三代」走後門進入市府實習，與媒體爆發衝突在鏡頭前才因此曝光，這就是標準的走後門，原來這就是柯文哲口中說的「新政治」，「柯文哲標榜清廉及公開透明，卻公器私用、寄生市府、酬庸親朋好友，還安排走後門，看來民眾黨永遠只是選擇性的正義，只用道德要求別人，卻不會檢討自己」。