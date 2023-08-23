今年金煌芒果拍賣價每公斤25.5元 高於110年24.1元
高雄金煌芒果外銷原以銷售中國與港澳地區為主，因應近年國內生鮮果品輸入中國貿易不確定風險驟增，對於網傳針對金煌芒果收購價20年來最低。高市農業局副局長王正一也立即駁斥，「這不是事實！」他強調，今年全台芒果盛產，高雄市金煌芒果今年8月在北部農產批發市場拍賣價格為每公斤25.5元，高於110年正常年每公斤24.1元的水準。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市112年改良種芒果生產有13299公噸，金煌芒果主要產區為桃源及六龜，果實碩大，肉厚細緻，產期為每年夏季6至8月。金煌芒果主要供應國內市場占99.3%。外銷則以加拿大、新加坡為大宗。
高雄金煌芒果的原鄉主要產區桃源，因今年7-8月莫蘭蒂與卡努颱風颱風持續降雨影響與聯外道路阻斷數天，金煌芒果受損與運輸不易，颱風期間市長陳其邁前往桃源區勘災數次，爭取農業部每公頃金煌芒果10萬元天然災害現金救助，市政府提供桃源農民運費補助減少負擔，市府並額外專案補助桃源後三里易阻斷區農民採購農用搬運車，以大幅提高桃源農民農產收穫與運輸效能。
農業局表示，針對金煌芒果產銷，除了爭取補助降低農民面對天然災害的損失之外。農業局對外拓展國際外銷通路，分散風險，對內則輔導農民提升品質及強化高雄首選品牌形象，結合連鎖量販賣場及電商平台，積極行銷金煌芒果，穩定市場通路維持價格以增進農民收益。