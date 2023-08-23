陳盈潔身體狀況不佳！搭直達車送女子監獄 3法警攙扶上車
陳盈潔吃上教唆偽造有價證券罪，被法院判處3年2個月定讞，今（23）日一早在許常德的陪同下現身地檢署，許常德在進入地檢署前透露陳盈潔身體狀況不佳，之後還衝出地檢署幫忙拿藥，約在上午10點多，地檢署的內部人員向媒體透露，陳盈潔確定入監，只是由於她身體狀況不佳，約會在下午1點半搭乘直達車前往女監。到了下午1點47分，陳盈潔在3名法警的攙扶下，坐上直達車，送往女子監獄。
記者吳雨婕/台北報導
陳盈潔今天在許常德的陪同下進入地檢署，期間因為身體不適吐了，許常德還幫忙從地檢署衝出幫忙拿藥，而在大約上午10點多時，許常德先行離開地檢署，隨後地檢署內部人員告知現場媒體，「陳盈潔目前確定入監，但因為身體狀況不太好，原則上，下午1點半會有直達車載她前往女監，她身體狀況不適合移來移去，所以會在這邊上車直達女子監獄。」
《NOWnews今日新聞》記者詢問地檢署人員，內部人員透露，每周三地檢署下午2點都會有一班直達車，將女性犯人送往女子監獄。而這台直達女監的車約在下午1點46分抵達，陳盈潔在1點47分由3位法警攙扶坐上車，面對媒體提問隻字未回，直接搭車離去，許常德與陳盈潔大姐則是在1點52分左右，搭乘自家車離開地檢署。