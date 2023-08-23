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台中空污拉警報！梧棲資源回收廠火燒19小時　盧秀燕要重罰

▲梧棲回收場大火燃燒的黑煙臭氣瀰漫，火勢今早撲滅後，附近空品仍是不良等級 。（圖／翻攝梧棲串起來臉書社團，2023.08.23）
▲梧棲回收場大火燃燒的黑煙臭氣瀰漫，火勢今早撲滅後，附近空品仍是不良等級 。（圖／翻攝梧棲串起來臉書社團，2023.08.23）

記者顏幸如／台中報導

台中市梧棲區梧南路一間資源回收廠，昨天下午2時傳出火警，濃煙直竄天際，40公里外清晰可見，火勢直到今天上午9點多才完全撲滅，清水與大甲一帶的下風處空氣品質，仍是不健康等級。台中市長盧秀燕表示，這場大火因塑膠易燃物導致黑煙，將會對業者重罰。

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梧南路資源回收廠大火，由於廠房裡的塑膠粒堆積如山，熊熊大火冒出的濃煙有如黑色火龍，附近清水、大安、大甲清晰可見，甚至連彰化縣伸港、苗栗縣苑裡都能看見超大黑煙，臭氣瀰漫附近鄉鎮，許多民眾拍下濃煙照片上傳臉書。

▲台中市長盧秀燕表示，大火影響周邊廠房跟住戶安全，會請防局跟環保局調查重罰。（圖／台中市政府提供，2023.08.23）
▲台中市長盧秀燕表示，大火影響周邊廠房跟住戶安全，會請防局跟環保局調查重罰。（圖／台中市政府提供，2023.08.23）
市長盧秀燕今（23）日上午參加大甲火車站廣場完工典禮，她表示工廠有許多塑膠易燃物導致產生大量黑煙，消防局救援時，環保局同步進行監測，大火影響周邊廠房跟住戶安全，會請消防局跟環保局調查開罰。

市府指出，梧棲區資源回收廠大火，初估燃燒面積約1500平方公尺。昨日下午環保局在下風處檢測空氣品質，已達不健康等級，第一時間透過里鄰系統提醒周邊居民，儘量避免外出及關好門窗。今日上午10時濃度雖已稍降，仍屬不健康等級，再度提醒民眾，家中門窗仍應緊閉、減少戶外活動，如要外出請務必戴口罩做好防護。

▲台中市環保局發佈空品提醒，呼籲民眾緊閉家中門窗、減少戶外活動、外出務必戴口罩。（圖／台中市政府提供，2023.08.23）
▲台中市環保局發佈空品提醒，呼籲民眾緊閉家中門窗、減少戶外活動、外出務必戴口罩。（圖／台中市政府提供，2023.08.23）
對於火警造成空氣與廢水污染，環保局表示業者堆置物管理不當及消防廢水未能妥善收集，已違反《空氣汙染防制法》及《水汙染防治法》，最高可分別處以500萬、300萬元罰鍰。

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