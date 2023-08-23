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李玟被《中國好聲音》羞辱！經紀公司心疼發聲　甄妮三度開砲

▲李玟生前指控遭《中國好聲音》節目組羞辱的音檔流出後，引起蝴蝶效應，經紀公司發文提到會調查，李玟生前好友甄妮三度發文開罵。（圖／迪士尼影業）
▲李玟生前指控遭《中國好聲音》節目組羞辱的音檔流出後，引起蝴蝶效應，經紀公司發文提到會調查，李玟生前好友甄妮三度發文開罵。（圖／迪士尼影業）

記者吳雨婕/綜合報導

天后CoCo李玟上個月過世，近來微博上流出一段長達9分鐘的音檔，李玟在裡頭痛哭指控《中國好聲音》黑箱，委屈怒喊：「站在台上被人侮辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣吃虧，我的媽呀！」事件發酵數日，她所屬的華納音樂則是在微博發文，溫情表示：「CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在。」甄妮也三度發文開砲《中國好聲音》。

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華納音樂在微博發文表示：「CoCo一直說『希望2022年是CoCo年』，作為CoCo的經紀公司，在過去的合作中，我們與CoCo一起攜手實現夢想，創造了很多好的音樂和舞台。我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；同時也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」最後更是向天上的李玟喊話：「CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在。」

▲李玟日前身穿透視禮服出席活動，成為全場焦點。（圖／翻攝李玟微博）
▲▼華納音樂在微博發文，提到會持續關注、調查李玟當年在節目組的狀況。（圖／翻攝華納音樂北京微博、李玟微博）
▲華納音樂在微博發文，提到會持續關注、調查李玟當年在節目組的狀況。（圖／翻攝華納音樂北京微博）
 
李玟生前的好友甄妮也在今（23）日一早於臉書發文，三度開嗆《中國好聲音》節目，心疼直言：「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何？」並透露：「會唱歌的大有人在，會演戲的大有人在，有心有肺的寥寥無幾」、「重複又重複的看，重複又重複的聽，心中怒火沸騰，要她陪葬」。

甄妮坦言，李玟並沒有告訴她真相，「怕我擔心，如此忍讓善良的人，一定要為她討回公道！」更稱不是在偏袒李玟，「就算是發生在霆鋒、那英、張惠妹、華仔等人身上，我也一樣對待維護，決不偏𥘵！」

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