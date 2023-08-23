《好聲音》惹議！選秀就是資本角力戰　圈內人士：簽約7年很正常

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早期的選秀節目，以《超級星期天》、《超級星光大道》捧出S.H.E、林宥嘉、蕭敬騰、韋禮安等知名歌手，但綜藝節目大多跟唱片公司合作，最後以素人出道發片為誘因，節目大火之後，每顆璀璨新星為唱片公司賺錢，綜藝製作單位頂多是廣告招商增加、每集製作費多個10、20萬元台幣，只是杯水車薪，與歌手的唱片銷售、後續商機並無關係。
不想單純為人作嫁，製作單位也想把錢賺進荷包裡，所以產生「三方合約」的模式，製作單位在比賽前先跟素人或已有合約的新人簽約，未來節目走紅後，新人獲得唱片公司合約，未來廣告、商演賺進的收入，製作公司雨露均霑，有了共同利益，願意合力傾注的資金、資源當然更多。
組團選手不簽約 冠軍光環效益遞減
為何要跟素人簽約？就以《菱格世代DD52》舉例，當初節目播出前眾人滿腔熱血投入，炒熱了女團風氣，結果冠軍團G.O.F誕生後，發行第一張單曲，舉辦《STARTAIPEI初星DD52台北演唱會》，創造出5千張門票秒殺紀錄，後勢相當看好，卻一直未見新作品，歌迷對製作單位不滿，紛紛指責他們不用心。
其實製作單位有苦說不出，由於事前未談好唱片合約，即使錄好新歌、拍好MV，仍有幾位成員的經紀公司不願簽唱片約，作品無法問世，整團只能拖過3年賽期合約，眼看後續《DD52》的HUR、PINKFUN等其他團體大肆宣傳曝光，成績追了上來，G.O.F 的冠軍光環慢慢熄滅。
培養實力至少要3年 簽長約才能投資回本
這次不算成功的合作，讓製作人詹仁雄學到教訓，男團選秀節目《原子少年》就先簽定經紀合約，確認大家對未來有共識，再參與這場選秀比賽，避免人紅了就翻臉不認人，即便如此，也有選手在節目播出後受到關注，萌生單飛想法，不願組團瓜分酬勞，決定不配合節目錄製，製作單位只能從善如流，以淘汰環節讓選手離開，詹仁雄認為凡事無法強求，合作一定都要有意願，他舉蕭敬騰、林宥嘉為例，兩人至今仍與出道公司合作，依舊表現亮眼，不忘本的人走得長久。
而為人詬病的簽長約限制歌手，眾人都有不同意見，歌迷大多看見歌手的努力付出，卻很少看到製作公司、經紀公司的資源投入，要將素人捧成一個成熟的商業歌手，作品能登上流行音樂排行榜，並非一蹴可幾，以偶像團體為例，圈內製作人表示，培養唱跳基本實力至少花3年，等到他們開始能賺錢，公司投資金額轉虧為盈，應該需要5〜7年，所以經紀公司與素人簽約正常都是7年，《中國好聲音》裡選手所提的9年也是合理範圍，甚至韓國知名經紀公司有10〜12年合約，都是為確保投資能有回本機會，因為簽約對歌手是限制也是保障，對公司來說也有投資壓力。
選秀節目的素人海選過程，經常有內定說的黑幕，其實這就是一場利益角力的汰選過程，先弄清遊戲規則再下場，才有對輸贏都心服口服的玩家！海選時許多實力堅強的選手，最後節目播出時未出現，原因在於「談不攏」，事前無法達成共識，擁有經紀公司背景的選手，能談判的條件越多，但同樣的，要求越多的選手，未必會願意接受劣勢條件，寧願不來參加，讓走紅機會從指縫中溜走，製作人看到優秀選手無緣加入，也只能無奈接受。
當練習生太辛苦 選手寧願當網紅賺快錢
以偶像團體為例，有經紀公司表示，練習生從10幾歲開始投入，必須面臨中斷學業的抉擇、未來也無法出道的兩難，對成員來說就是一場賭注，當彼此都要投入大量時間、金錢，去賭一個未知的「成名在望」，對大家來說都是考驗，台灣免費提供培訓已經非常佛系，但如今人人皆網紅的世代，與其每天苦練跳舞唱歌，很多人寧願選擇美美拍照、靠業配賺快錢，他們在招募練習生時期就遇到有家長要求免費培訓，外加每個月給基本薪資，滿足選手的食衣住行開銷，這是經紀公司無法接受的條件，最後當然合作破局。
人生就是一連串的選擇，而選擇，永遠比努力重要，有人選擇當流量網紅賺錢，有人選擇當練習生培養實力。能在選秀節目脫穎而出，沒有太多的一夜成名，其實都是百鍊成鋼，能夠站在舞台上的冠軍，都是與資本、自我的一場角力戰倖存者，有經紀人笑說藝人選秀出道後看似風光的背後，收入還要經歷數個合約方的層層抽成，再和團員瓜分酬勞，能到手上的薪水不如想像，但不管經歷多少挫敗，獲得最終成功，笑到最後的人才是贏家。
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