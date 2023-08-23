惠譽估台灣今年經濟成長率剩1%　兩岸關係、人口老化中期2大挑戰

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至於民間消費動能將保持強勁，也成為整體經濟關鍵的成長動能。惠譽分析，這主要受益於政府推動疫後復甦的支持措施，例如總金額佔GDP比率為0.6%的普發現金及疫後邊境管制鬆綁所帶來的正面效應。
不過，若科技產業週期有望在2023年末好轉，惠譽預期台灣2024年的經濟成長率將回升至2.8%，其中資訊技術的持續進步將有力推進台灣經濟的發展，只是仍易受制於全球經濟成長下行風險的加劇及半導體產業週期延遲復甦的影響，尤其海峽兩岸緊張關係加劇和人口老化等結構性逆風，將增加中期經濟成長前景所面臨的挑戰。
對於台灣外部財政在授評國家和地區裡仍屬最強勁行列，惠譽指出，主要是因台灣強健的外部資產負債表和持續了約40年的經常帳順差，台灣保持了龐大的淨外部債權人部位，且外匯存底充裕。
在銀行業部分，儘管今年前6個月貸款需求增長趨緩，惠譽授評的台灣銀行業的獲利能力可望在2023年持續增長，主要是獲利能力的持續改善、平穩的風險狀況和資本緩衝，還有穩定的經營環境，將鞏固台灣穩定的信用狀況。
惠譽進一步指出，今年截至目前，貸款需求增長全面放緩，反映了房地產交易量下降，加上外部出口需求減弱與平淡的經濟增長，也因此，台灣銀行業的總放款餘額僅較2022年底小幅增長約1%。儘管如此，惠譽預估，隨著經濟表現的改善，放款增長的趨勢將在2023年第4季和2024年有所回溫，特別是企業和海外放款，而包括住宅抵押放款在內等國內消金放款也可能出現溫和復甦。
也由於經濟成長放緩，2023年第1季的信用成本相較去年同期呈現小幅上升，但惠譽認為，在台灣持續的低失業率和2024年GDP增長提升的情況下，該上升態勢應會保持溫和，台灣銀行業的資產品質風險應維持可控。
雖然台灣銀行業的資本水準因2022年大幅升息，導致OCI投資部位產生評價損失而受壓，不過，2023年以來利率再大幅上升的風險已減緩，銀行OCI投資部位的評價損失也已部分回升，加上穩定成長的獲利，有助於充實銀行的資本緩衝。