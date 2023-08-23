蔡英文下月擬出訪非洲友邦！8年任期遇疫情僅9度出訪 比扁馬都少
繼年初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯後，傳出總統蔡英文將於9月下旬再度率團前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，若此次出訪成行，本次出訪將為蔡英文任期內第9次的出國訪問。根據總統府官網資料，前總統陳水扁是出國訪問次數最多的總統，任內8年前後，共出訪15次，是歷屆總統中出訪最多次的，此外，前總統馬英九則緊接其後，出訪次數達13次。
記者林怡昕／台北報導
根據資料顯示，前總統陳水扁主張「全民外交」政策，他在2000年到2008年皆有出訪紀錄，8年前後共出訪15次，行程遍及歐洲梵蒂岡；非洲甘比亞、布吉納法索、查德、塞內加爾、聖多美普林西比、馬拉威、史瓦濟蘭與利比亞；美洲美國、多明尼加、尼加拉瓜、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、貝里斯、聖克里斯多福、聖文森及聖露西亞；大洋洲帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、斐濟與諾魯；亞洲阿拉伯聯合大公國與印尼，共5大洲31國。
前總統馬英九則位居第二位，則主張「活路外交」政策，馬英九的出訪紀錄達13次，曾前往包括教廷、新加坡、布吉納法索、甘比亞、史瓦濟蘭、聖多美普林西比、美國、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉、多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、聖露西亞、聖文森及聖克里斯多福、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、諾魯、索羅門群島、帛琉等5大洲共25國。
現任總統蔡英文則在第一任期內，展開7次的出訪行程，包含中南美洲的巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、貝里斯，位在太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、諾魯，位在加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞，非洲的史瓦濟蘭王國等18國，第二任期內，則因為新冠疫情攪局，相隔3年再度於今年3月29日前往瓜地馬拉及貝里斯等友邦國家。