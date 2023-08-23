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砸2000萬美金！郭台銘設金門和平倡議基金會　柯文哲：這些可以做

▲823砲戰65週年，民眾黨總統參選人柯文哲前往台北忠烈祠，向823陣亡將士獻花致敬。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.23）
▲823砲戰65週年，民眾黨總統參選人柯文哲前往台北忠烈祠，向823陣亡將士獻花致敬。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.23）

記者呂炯昌／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨日在金門造勢，他首度發表《金門和平倡議》，宣布初期投入2000萬美金（約台幣6億元）成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等8大事項；國民黨總統參選人侯友宜說要成立新三通，金廈大橋要公投。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（23）日贊同說「這些都是可以做的」。

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823砲戰65週年，柯文哲在競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、副秘書長許甫、民眾黨立委、民眾黨市議員的陪同下，前往大直忠烈祠獻花向烈士致敬。

柯文哲在受訪時，被問到郭台銘將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會、侯友宜也說要成立新三通，金廈大橋要公投，柯文哲回應說「這些都是可以做的」。

柯文哲進一步說，純粹從通水、通電、通油、通氣和處理垃圾來看，其實金廈大橋可以對整個金門生活品質有所改善，如果在金門公投的話，金廈大橋一定會過，這沒有問題，只是牽涉到台灣跟大陸怎麼相處的問題。

柯文哲說，金門倒不失為一個兩岸雙方試驗的良好區，因為距離夠近，也不影響大家本體，「我每次說政治跟社會制度，也是需要做點實驗，金門大概是一個和平試驗的好地方。」媒體追問，有人認為侯友宜的金廈大橋公投主張是在拿香跟拜？柯文哲答覆說，「好的主張，當然大家會跟進，這沒問題。」

媒體追問，郭台銘砸2000萬美金有用嗎？怎麼看侯友宜「跟進」柯文哲主張過的金廈大橋說法？柯文哲回應說，「好的主張當然大家會跟進，這沒問題」，另外他不曉得郭台銘那個基金會成立工作項目是什麼，有時候錢拿出來，大家要知道要做什麼，What to do比較重要，「突然問我，我只知道說捐一筆錢進去，到底要做什麼也不知道」。

被問到郭台銘可能想透過民間團體進行兩岸溝通，柯文哲則說，「與中國溝通也不用花什麼錢啊，就自然就好。」
 

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