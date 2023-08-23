不參加首場初選辯論也無妨！川普話題性高　博得滿滿版面

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77歲的川普幾乎天天上報，20日更透露自己將跳過23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論會，避免跟其他民調支持度不高的競爭對手分享鎂光燈。
他計劃於辯論會隔天就最新一樁起訴案至喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）一座監獄報到，這場主動到案的「奇觀」，將確保其他參選人完全無望取得替他們知名度加分的媒體報導。
而舉行辯論會當天晚上，川普則計劃以一場預錄訪談讓自己成為舞台正中央的主角。
川普與保守派福斯新聞頻道（Fox News）前當家主播卡爾森（Tucker Carlson）的這段預錄訪問，將與共和黨初選辯論會同一時間播出。
辯論會主持人、福斯新聞頻道的貝爾（Bret Baier）告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），川普「種種司法問題正在影響這場選戰」。
「所有參選人無論何時何地都被問到法庭的事，因此，無論他（川普）現身還是缺席，都會是這場辯論會的一部分。」
其他8位取得辯論資格的參選人包括佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）、前副總統彭斯（Mike Pence）、川普政府時代的聯合國大使海利（Nikki Haley）和南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。
而商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）將在辯論會中找機會攻擊川普。這兩人在最早舉行初選的愛荷華州和新罕布什爾州中，民調支持度逐步上升，有可能擠下迪尚特的老二位置。
迪尚特日前被問到川普缺席辯論會一事時表示，「大家都該辯論，大家都有責任爭取選民的一票。這個世界沒有人可以不勞而獲，起碼爭奪共和黨總統提名的每個人都不該不勞而獲」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120823