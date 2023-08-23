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Meta釋新AI模型　支援近百種語言文本和語音翻譯

▲Meta Platforms發布一種人工智慧（AI）模型，能夠翻譯和轉錄數十種語言的語音，可望成為實現跨語言即時通訊工具的基石。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲Meta Platforms發布一種人工智慧（AI）模型，能夠翻譯和轉錄數十種語言的語音，可望成為實現跨語言即時通訊工具的基石。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社紐約22日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天發布一種人工智慧（AI）模型，能夠翻譯和轉錄數十種語言的語音，可望成為實現跨語言即時通訊工具的基石。

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路透社報導，Meta在部落格文章中表示，這套名為SeamlessM4T的AI模型結合了以往僅能在單獨模型中使用的技術，能夠支援近100種語言的文本和語音翻譯，以及35種語言的語音到語音翻譯。

Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）說，他設想這類工具可促進全球用戶在虛擬世界的互動。祖克柏大舉進軍元宇宙，將這家科技龍頭企業的未來押注在虛擬世界。

根據部落格文章，Meta正將這套模型提供給公眾用於非商業用途。

Meta今年發布一連串多為免費的人工智慧模型，其中包括名為Llama的大型語言模型，對微軟（Microsoft）公司支持的OpenAI和Alphabet旗下的谷歌（Google）出品的專利模型構成嚴峻挑戰。

祖克柏說，開放的AI生態系統對Meta更有利，因為公司透過有效群眾外包（Crowd-sourcing）方式，為旗下社群平台創建面向消費者的工具，比向這些模型的使用者收費獲益更多。

關於SeamlessM4T模型，Meta研究人員在一篇研究論文中表示，他們從400萬個小時的「原始音檔」中蒐集相關訓練素材。這些音檔源自公開的網路資料庫，但研究人員未具體說明是哪一個。

Meta發言人並未回覆有關音檔資料來源的問題。

研究論文提到，文本資料取自去年創建的資料集，內容源於維基百科（Wikipedia）和相關網站。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120823

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