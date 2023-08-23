Meta釋新AI模型　支援近百種語言文本和語音翻譯

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Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）說，他設想這類工具可促進全球用戶在虛擬世界的互動。祖克柏大舉進軍元宇宙，將這家科技龍頭企業的未來押注在虛擬世界。
根據部落格文章，Meta正將這套模型提供給公眾用於非商業用途。
Meta今年發布一連串多為免費的人工智慧模型，其中包括名為Llama的大型語言模型，對微軟（Microsoft）公司支持的OpenAI和Alphabet旗下的谷歌（Google）出品的專利模型構成嚴峻挑戰。
祖克柏說，開放的AI生態系統對Meta更有利，因為公司透過有效群眾外包（Crowd-sourcing）方式，為旗下社群平台創建面向消費者的工具，比向這些模型的使用者收費獲益更多。
關於SeamlessM4T模型，Meta研究人員在一篇研究論文中表示，他們從400萬個小時的「原始音檔」中蒐集相關訓練素材。這些音檔源自公開的網路資料庫，但研究人員未具體說明是哪一個。
Meta發言人並未回覆有關音檔資料來源的問題。
研究論文提到，文本資料取自去年創建的資料集，內容源於維基百科（Wikipedia）和相關網站。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120823