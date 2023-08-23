日本福島核廢水明天排放！「這時間」擴散至台灣海域 危害程度曝
日本福島第一核電廠存放多年來用於冷卻爐心的「處理水」，經由國際原子能總署調查核准後，同意日本將這些「含氚核廢水」排放入海，日本首相岸田文雄日前也宣布，將於明（24）日啟動核廢水排放作業，我國中央氣象局與原能會也模擬含氚廢水排放後，在週遭海域的擴散情況，結果顯示，台灣附近的海域會分別在福島排放後的1至2年，以及第4年，將出現2次較明顯的氚濃度，但比背景平均值還低，對台灣海域的影響幾乎可以忽略。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局與原能會以2011年至2020年的歷史海流資料，作為此次日本福島含氚廢水排放的規劃為依據，並用電腦模擬含氚廢水在週遭海域的擴散情況，「假設」從2011年起，日本福島開始排出含氚廢水，廢水主要會隨著「黑潮延伸流」與「北太平洋流」，往東太平洋及美國西岸傳輸。
而廢水在向東傳輸的過程中，有少部分會順著強勁海流兩側「反向流動的渦旋」向南傳送，再隨著「北赤道洋流」及「黑潮」影響台灣周遭的海域，根據模擬的結果，台灣附近的海域會分別在福島排放後1至2 年和第4年，出現2次較明顯的氚濃度。原能會則強調，當含氚廢水到達台灣附近海域時，氚濃度比背景平均值還低，對台灣海域的影響幾乎可以忽略。
針對「氚」的危害，原能會說明，氚是一種放射性物質，也是氫的同位素，物理半化期為12.3年，因爲性質與氫相似，因此在處理福島污染水時，無法完全淨化，才會用排放的方式處理。氚大多以「水」的形態存在環境中，也會存在於生物體內的水分子中，或與碳元素結合成有機物質，但目前國際研究並沒有顯示氚會造成人體癌症，以風險係數而言，氚對人體的影響低微。
雖然氚釋放出的輻射為低能量的貝他(β)輻射，在空氣中約可行進5毫米的距離，其實一張白紙甚至皮膚就可以阻擋。但仍要注意海洋生物也可能累積吸收「氚」，最後再被人類食用吃進肚，對此農委會也將與原能會等跨部會合作，共同辦理「漁產輻射監測」，漁業署也會採集台灣周邊海域及遠洋經濟性漁產進行分析檢測，確保民眾食安問題。