iPhone用一下就沒電！「2招」續命數小時 Apple官方認證必學秘技
手機的功能強大，有事沒事就要滑一下，檢查LINE、信箱，或是玩一場手遊，出門一整天，可能到了晚上電量條就「發黃、發紅(低電量狀態)」，想要iPhone 電量續航力增加，Apple官網上提供兩招簡單的方式，一為「調整螢幕亮度」，另外就是「經常開啟Wi-Fi」，透過此兩招提升手機續航力，多少降低手機的電量焦慮症
記者周淑萍/綜合報導
Apple官網建議將iPhone設定最佳化，有兩種簡單的方法能幫助維持電池的續航力。首先是「調整螢幕亮度」，可以「調暗」螢幕或開啟「自動調整亮度」來延長電池續航力。可在「控制中心」將「亮度」滑桿拖至底部。另外比較方便的做法是直接設定「自動調整亮度」，就會因應周圍的環境光線來改變螢幕亮度，避免過亮浪費電量。可以到「設定」>「一般」，點一下「顯示與文字大小」，然後開啟「自動調整亮度」即可完成。
另外就是「開啟Wi-Fi」，Apple官網指出，當使用裝置存取資料時，Wi-Fi 連線所使用的電力比使用行動網路更加省電，因此應持續開啟 Wi-Fi。此外，還可以關閉 app 在背景中重新整理的功能，以及，位置與背景位置的定位服務關閉，都能讓電池續航力達到最佳化。