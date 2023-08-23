基本工資月薪與時薪脫鉤？鄭文燦：會傾聽企業需求提出合理對策
基本工資審議委員會將於9月8日開會，外界預期基本工資將調漲3％，但工商界憂心恐衝擊景氣較差的製造業，建議政院考慮將月薪與時薪脫鉤。行政院副院長鄭文燦今（23）日表示，基本工資在過去7年每年調整，過去月薪、時薪調整幅度略有不同，這次也會做完整通盤考慮，對於衰退的中小企業或遇到困難的製造業，政府也會想辦法傾聽他們的需求，提出合理對策。
記者李春台／桃園報導
鄭文燦指出，過去7年每年都調整基本工資，平均調幅為4.05％，基本工資調整有其機制，專家、勞方、資方及政府代表預定將在9月8日開會討論基本工資調整議題，將針對物價指數、經濟成長率，勞工期待及企業可接受程度進行通盤檢討。
鄭文燦提到，過去月薪、時薪調整幅度略有不同 ，這次也會做完整通盤考慮，尤其目前整個台灣在疫後復甦，通過三年疫情，雖然出口略有衰退，但國內服務業景氣是好的，出口指標也在今年第四季將逐漸恢復，待庫存消化完後，相信會有更大的成長率。
鄭文燦說，事實上過去七年台灣的經濟成長率是亞洲四小龍之首，超過3％，日、韓、香港還輸給台灣，今年的基本工資調整會做周延的研議，至於衰退的中小企業或遇到困難的製造業，政府也會想辦法傾聽他們的需求，來提出合理對策。