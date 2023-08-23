「傳奇豔星」葉子楣近照曝光！57歲美魔女身材驚人：已經厭倦性感
香港「元祖波神」葉子楣（本名葉蘇群）80、90年代以傳聞中的36F罩杯闖蕩影壇，1990年接拍首部三級片《聊齋艷譚》，隔年以《玉蒲團之偷情寶鑑》一脫成名，成為當代最紅艷星，但隨後傳出與脊骨神經科醫師呂錫照交往，淡出演藝圈至今，4年前男友過世後才漸漸與朋友聯絡，近日葉子楣罕見出席公開活動，還接受媒體訪問，透露不會再拍寫真集，對賣弄性感感到厭倦，剛滿57歲的她，外貌變化也成為焦點。
記者楊穎軒／綜合報導
葉子楣昨（22）日出席香港電影製作發行協會44週年晚宴，一頭極短髮俐落清爽，選穿細肩帶一字領短上衣、喇叭褲，小露鎖骨線條，年近花甲的她，雙臂和腿偏細、腹部平坦，保養功力一流，舉手投足依舊散發自信和氣場，據《東網》報導，問及是否會復出拍戲？葉子楣表示，還是會有戲癮，如果有好劇本當然可以，但坦言新人輩出，現在做演員都有壓力，至於再拍寫真集的機率，葉子楣說：「不會啦！想拍戲多一點，已經好厭倦性感。」
葉子楣當年以F級豐胸、20吋柳腰紅遍陸港台，為香港艷星中代表人物，雙峰雄偉的她，拍過不少清涼戲，不過業界都知道，葉子楣有3點不露的演出前提，對此，她曾表示，要把這3處私密部位留給未來丈夫，儘管片商開天價片酬請她「為戲解放」，葉子楣都無動於衷。
曾有片商以800萬元港幣（約3100萬元台幣）酬勞要葉子楣露上半身，遭她斷然拒絕，外界開始謠傳她乳房有傷疤，怕畫面不好看才不願露點，三級片一哥曹查理更爆料她的胸部是其實是做的，「假奶」流言傳得沸沸揚揚，成為網友茶餘飯後的八卦話題。