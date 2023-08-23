人在哪？習近平無故缺席金磚峰會論壇　中國問題專家直呼：不對勁

我是廣告 請繼續往下閱讀
但習近平原先預定於同日出席金磚峰會的工商論壇發表專題演講，卻意外缺席，而是改由中國商務部長王文濤代替宣讀發言。在王文濤發言時，雖然沒有點名任何人，但仍一如繼往抨擊美國霸權。
外媒報導指出，針對習近平缺席一事，中國官方並未進行解釋，也沒有事先說明，中國官媒也未提及王文濤會代替習近平講話。
對此，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特（現稱X）上表示，「習近平沒能出現在金磚工商論壇，是否有什麼不對勁？」中國問題專家利明璋（Bill Bishop）也認為「看起來很不對勁」。
另外，由於中國外交部長助理兼新聞司長華春瑩在社群媒體上貼出了現場照片，稱「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表了講話」，但照片中明顯沒有習近平的身影，也讓華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）感到疑惑表示「這非常奇怪」，華春瑩說習近平發表了講話，但習卻缺席會議，並指出照片是從很後面拍的，也沒有習近平在裡面。
對於習近平的無預警「消失」，非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員莫斯切拉（Joe Moschella）發訕笑貼文稱「和秦剛的男生之旅」；美國國家亞洲研究局高級研究員娜德基·羅蘭（Nadège Rolland）也表示「新熱搜話題#習近平在哪裡」。
墨西哥前駐中大使瓜哈多（Jorge Guajardo）的發文指出，習近平突然缺席，特別是在多邊論壇上中國很少缺席，這確實具有新聞價值，如果屬實，那肯定有什麼不對勁的地方。
北京當局至今仍未說明為何習近平缺席論壇，官媒如央視等關於金磚峰會的報導，多著墨於習近平獲頒勳章等，完全沒有提及王文濤替習近平上台。