最新民調！賴清站穩4成　柯文哲「年輕女性支持度漸流失」剩25.8%

我是廣告 請繼續往下閱讀
自從《菱傳媒》首度針對「2024總統大選」進行網路民意調查以來，賴清德的支持度從5月的39.22%，到6月微幅下降至37.76%，7月開始緩步爬升至38.48%，直到8月正式站穩4成的支持度。
至於侯友宜的支持度走勢與賴清德相似，從5月的20.44%逐漸上升，7月時，因為傳出鴻海集團創辦人郭台銘朝獨立參選目標前進，侯友宜支持度一度微幅下降至21.29%，但仍在誤差值內，到了8月侯友宜的民調結果，已呈現上揚情形。
但柯文哲的支持度起伏情形最大，最高跟最低「相差近10個百分點」，5月柯文哲的支持度有21.74%，6月時飆升近10個百分點達到31.29%，但由於柯文哲一連串的有關性別議題的失言，導致年輕女性支持度漸流失，整體支持度掉至28.34%，到了8月又掉了2.54個百分點，成了25.80%。
另外，《菱傳媒》也針對三人的支持主力分析，賴清德從20歲到59歲之間的四個年齡層支持度都明顯上升，僅在60歲以上族群的支持度微幅下降0.35個百分點。
柯文哲則是「各年齡層」的支持度都呈現下滑情形，其中過往被視為他支持主力的20歲到29歲族群支持度下降最多，達4.09個百分點，40歲到49歲的支持度下降幅度居次，達3.23個百分點。
侯友宜方面，則是在60歲以上支持度上升最多，上升5.80個百分點，尤其是60歲以上的女性選民增加最多，達到6.31個百分點。