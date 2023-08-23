《音樂主理人》選手挑戰「城市之歌」太強！動力火車陷選擇困難症

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李竺芯與A.F選到台南，身為台南人的李竺芯大呼抽到A.F很頭痛，因為A.F是大家公認最強的對手，而去年她已經幫台南寫過歌，創作能用的都用在那首歌了，沒想到又抽到台南讓她崩潰不已，A.F則回想到台南吃宵夜的特別經驗，本來要點肉羹湯麵，卻被老闆逼吃鱔魚意麵，因為炒一鍋鱔魚意麵就是四人份，剛好有三個人點了，只差一份就可以下鍋，最後A.F只好點鱔魚意麵，沒想到意外地好吃，也成為他對台南這座城市很特殊的記憶，李竺芯與A.F從不同的角度詮釋台南，讓飛行導師們十分驚豔！顏志琳說：「可以不要當評審嗎？我們只要在這邊享受就好，他們真的很厲害！我有嚇到！」尤秋興也附和說：「我怎麼評分，剛剛好是同分耶！很難決定，今天不評了啦！」陳珊妮坦言：「真的比我想像厲害很多，我覺得產業裡面工作的人，應該要感到備受威脅，是不是有很多很懶的人在業界工作，對我來說，你們兩個都非常厲害，而且很難決定！」讓陶晶瑩笑說：「通常來我們節目的評審第一個是崇拜，第二個就是很難決定。」
傑木斯攜手女歌手飆唱排灣族語 動力火車超感動
傑木斯對上的是潘俊佳，抽到台灣最南邊城市「屏東」，兩人想要用搖滾來一較高下，來自屏東排灣族的動力火車很期待屏東之歌，想看看兩位選手會寫出什麼樣的歌曲，在台北長大的傑木斯只知道屏東有名的萬巒豬腳，對他來說屏東就是台灣的最南邊，他認為寫一個跟自己生活天差地遠的地方還滿好玩的，他特地將屏東排灣族語編排進歌曲中，邀來排灣族女歌手亞雅露一起唱出遊子的心情，尤秋興看了歌詞笑說：「我是唸不出來啦！要是等一下你唱得不太標準的話，我們可能會扣很多分喔。」沒想到聽完讓尤秋興超感動，顏志琳也表示自己雖然是排灣族，但是要寫出一個純排灣族的旋律，他覺得很困難並不好寫，也滿喜歡傑木斯這個很特別的曲風。
潘俊佳用屏東之歌唱出低潮與轉變 評審再度陷入天人交戰
潘俊佳對屏東很熟悉，當他抽到屏東的時候覺得：「哇！天助我也！」他在前幾年比較低潮的時候，感覺台北很糟，想換個環境，當時離開音樂這條路跑去屏東做潛水，也正是因為潛水讓他更認識屏東與恆春，潘俊佳：「因為看到大山大海，給我很多領悟跟力量，所以我寫了這首歌，叫做山海浪人，讓大家知道我對屏東的愛！」想藉由屏東之歌，打造成自己的主題曲，陳珊妮認為山海浪人的歌名很有張力和想像力，想在歌曲中感受到潘俊佳內心柔軟，脆弱不可碰觸的部分，但卻覺得潘俊佳好像把自己藏起來，陶晶瑩也認為他就是在一個殼下面，很好奇潘俊佳那一塊什麼時候要露出來，潘俊佳與傑木斯兩人各自的屏東之歌，令三位評審的選擇困難症再度發作，陶晶瑩大嘆：「其實我們的痛苦是必須在2分鐘之內做決定，但事實上都是非常的崇拜你們！」究竟兩人的對決誰會晉級？更多精彩內容請鎖定每周五晚間7點於東風衛視播出的《音樂主理人》，每周六晚間10點半在霹靂電視台播出。