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金馬影后林嘉欣才剛離婚！《失衡》床上與男星互動　大玩窒息遊戲

▲金馬影后林嘉欣日前宣布離婚，新電影《失衡凶間之罪與殺》她大尺度演出床戲，玩窒息遊戲。（圖／華映）
▲金馬影后林嘉欣日前宣布離婚，新電影《失衡凶間之罪與殺》她大尺度演出床戲，玩窒息遊戲。（圖／華映）

記者黃雅琪/綜合報導

香港驚悚電影《失衡凶間之罪與殺》以三段式故事，揭開香港都市傳說的神祕面紗，集合林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康等人主演。金馬影后林嘉欣日前才宣布，與香港導演袁劍偉結束12年婚姻，這回在新電影中，大擔挑戰SM肉搏床戲，以皮帶讓對手黃錠江窒息，第一次拍大尺度場面，她坦言心情很緊張，但忍不住笑說：「他的身材竟然比我還好，讓我很生氣。」

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▲林嘉欣（左）和劉俊謙在《失衡凶間之罪與殺》中互有好感。（圖／華映）
▲林嘉欣（左）和劉俊謙在《失衡凶間之罪與殺》中互有好感。（圖／華映）
《失衡凶間之罪與殺》以三段驚悚故事揭開香港都市傳說《頭髮》、《貓劫》、《闇室》，分別由香港新生代導演許學文、陳翊恆及黃千殷執導，《頭髮》由衛詩雅及黃又南上演一場為了寶貝秀髮而衍生出的致命殺人案；而《貓劫》靈感來自香港轟動一時的虐貓案件，蔡思韵扮演的愛貓志工為追查虐貓案而身陷險境；而林嘉欣演出的《闇室》則是發生在容易讓人產生聯想的牙醫治療室的離奇案件，三段恐怖血腥的故事皆因執念成狂，而引發出人性最黑暗的面貌。

▲黃錠江（左）和林嘉欣在《失衡凶間之罪與殺》上演窒息式性愛遊戲。（圖／華映）
▲黃錠江（左）和林嘉欣在《失衡凶間之罪與殺》上演窒息式性愛遊戲。（圖／華映）
金馬影后林嘉欣與劉俊謙和朱栢康共同合作《闇室》，她扮演溫柔的牙科護士，但上班卻必須面對好色牙醫，突然出現了對她有好感的廚師劉俊謙，引發了一連串失控的情節。林嘉欣以往也曾演出驚悚片《救命》、《怪物》等，這回首度挑戰SM床戲，現場不但有身材壯碩的黃錠江扮演床戰對手，皮鞭、鎖鍊、頸圈甚至塑膠袋應有盡有，似乎要上演一場窒息性愛場面。

▲劉俊謙（左）和林嘉欣演出《失衡凶間之罪與殺》中的其中一段香港都市傳說「闇室」。（圖／華映）
▲劉俊謙（左）和林嘉欣演出《失衡凶間之罪與殺》中的其中一段香港都市傳說「闇室」。（圖／華映）
林嘉欣現場演來非常專業，不但目露凶光，更毫不猶豫的用塑膠袋套住黃錠江的頭部，鎖上頸圈、鎖鍊，讓對方動彈不得，更無法呼吸而不停掙扎，完全要讓觀眾看得血脈賁張。演出畫面驚悚但現場氣氛卻很輕鬆，林嘉欣看到黃錠江的壯碩胸肌，忍不住笑說：「難怪我會想殺死你，你的身材竟然比我還好，讓我太生氣了。」

首度挑戰SM場面怕失手弄傷對方，林嘉欣表示：「因為我一定要真的出力，真的勒緊他脖子上的皮帶才會有真實感，才會好看，不然一看到皮帶鬆鬆的，就會很假。但皮帶弄緊了很難立刻鬆開，我怕他會非常難受，希望儘量不NG，讓他少受點苦。」只要導演一停機，林嘉欣會立刻幫忙鬆開皮帶，關心對方身體狀況，她說：「安全是最重要的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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