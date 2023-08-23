金馬影后林嘉欣才剛離婚！《失衡》床上與男星互動　大玩窒息遊戲

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金馬影后林嘉欣與劉俊謙和朱栢康共同合作《闇室》，她扮演溫柔的牙科護士，但上班卻必須面對好色牙醫，突然出現了對她有好感的廚師劉俊謙，引發了一連串失控的情節。林嘉欣以往也曾演出驚悚片《救命》、《怪物》等，這回首度挑戰SM床戲，現場不但有身材壯碩的黃錠江扮演床戰對手，皮鞭、鎖鍊、頸圈甚至塑膠袋應有盡有，似乎要上演一場窒息性愛場面。
林嘉欣現場演來非常專業，不但目露凶光，更毫不猶豫的用塑膠袋套住黃錠江的頭部，鎖上頸圈、鎖鍊，讓對方動彈不得，更無法呼吸而不停掙扎，完全要讓觀眾看得血脈賁張。演出畫面驚悚但現場氣氛卻很輕鬆，林嘉欣看到黃錠江的壯碩胸肌，忍不住笑說：「難怪我會想殺死你，你的身材竟然比我還好，讓我太生氣了。」
首度挑戰SM場面怕失手弄傷對方，林嘉欣表示：「因為我一定要真的出力，真的勒緊他脖子上的皮帶才會有真實感，才會好看，不然一看到皮帶鬆鬆的，就會很假。但皮帶弄緊了很難立刻鬆開，我怕他會非常難受，希望儘量不NG，讓他少受點苦。」只要導演一停機，林嘉欣會立刻幫忙鬆開皮帶，關心對方身體狀況，她說：「安全是最重要的。」
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