151林彥君懷孕3個月！閃婚小10歲國手老公 打排卵針拚試管嬰兒
甜美女星林彥君（151）是《食尚玩家》主持班底，去年與越野車國手江勝山（阿丹）結婚，新婚9個月內宣布懷孕好消息，林彥君是做試管嬰兒，2年內不斷往肚皮打排卵針，終於懷孕3個月，林彥君今（23）日公開過程不易：「很多媽媽非常焦慮，包括我也是，都會覺得自己做不好，所以失敗了，但是千萬不要有這個想法，必須要有耐心，一次兩次三次堅持努力下去，可能就會有結果。」
記者羅凌筠/綜合報導
林彥君談到自己和老公一開始沒有避孕，可是都沒有做人成功，「我的年紀已經39歲，決定要搶救把握住黃金時間。」林彥君嘗試試管嬰兒療程，一次療程要打排卵針9到12天，每2、3天回診一次，回去抽血、照超音波，看濾泡成長大小，打排卵針的感覺很像被蚊子叮。
而取卵時會打麻醉針，林彥君形容麻醉清醒後有微醺感，一般女性37歲、38歲是取卵品質和數量的分水嶺，「我第一年取的是12顆，這一次只取到5顆，可惜我的AMH值（荷爾蒙）是不太好的，大概才1.31吧，基本上2以上才是比較好一點。」不過她表示要有耐心，堅持下去就會有結果。
林彥君因為喜歡騎車，和小10歲的江勝山成為車友，交往半年就火速閃婚，而江勝山從4歲開始玩登山車，是亞運銀牌得主，外號「車神一哥」，夫妻倆興趣就是在山野間馳騁，雖然年齡差距10歲，但是江勝山個性穩重、貼心，在外人眼中這對就是絕配。