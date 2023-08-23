陳盈潔入獄！顏正國犯重罪被拔金馬影帝入圍資格　李銘順也蹲過牢

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知名電影導演鈕承澤2018年被指控涉嫌性侵劇組女工作人員，讓當時的娛樂圈引起一陣騷動，鈕承澤向檢警表示與該女是「正朝男女朋友方向進行的關係」，但女方則稱僅是工作關係並無私交，在判刑前，鈕承澤依舊不認罪，還企圖狡辯，最終被依強制性交罪判處4年有期徒刑，他也在2021年11月30日正式到花蓮監獄日監服刑，演藝生涯停擺，形象也重創。
李銘順酒駕肇事逃逸坐牢近1個月
金鐘影帝李銘順2006年曾在新加坡，因酒駕撞傷人及企圖肇事逃逸被捕，被撞的摩托車駕駛及乘客皆受重傷，駕駛甚至有一隻腳趾需要截肢，原先李銘順被判處罰金4500元新加坡幣，並吊銷駕照3年，且檢方還求刑4週，但經過上訴後法院撤銷了3000元新加坡幣的罰款，且改為追加求刑兩週並吊銷駕照3年定案，而李銘順在獄中表現良好，所以短暫度過了不到1個月的牢獄生活就出獄，但依舊成為有前科的藝人。
李銘順也對於自己釀出的禍深感抱歉表示，自己在車禍深感不安，時常不能入睡，並對影迷承諾會為自己的行為負責。度過酒駕風波的他，持續走在影視圈這條道路上，近年也接演多部戲劇，更以《做工的人》、《逆局》獲得金鐘迷你劇集／電視電影男主角獎及戲劇節目男配角獎，最近由他主演的《八尺門的辯護人》也獲得好評。
顏正國兩度入獄遭取消金馬影帝入圍資格
童星出身的顏正國，演出過不少知名導演的電影，成績也頗受好評，但由於年少時期不懂事誤入歧途，不幸染上毒癮，在1996年到1998年間，犯下了毒品、槍砲、竊盜等前科，被取消金馬影帝入圍資格，但因為法官看當時的他年幼無知，輕判1年多外加感化教育。不料，2001年顏正國出獄後，因被控擄人勒贖遭到逮捕，甚至一度遭檢察官求處死刑，還好最後逃過一劫，被判處15年有期徒刑，由於刑期表現良好，在2012年假釋出獄。
出獄後的顏正國並沒有就此一蹶不振，他選擇重新振作並開始接觸書法教學及公益活動，期間也不斷出演或執導電影，2018年執導的電影《角頭2》更以1.27億元的票房獲得好成績，現在無論書法、公益、影視皆有他的身影，證明浪子也有機會回頭。
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