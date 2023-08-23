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陳盈潔入獄！顏正國犯重罪被拔金馬影帝入圍資格　李銘順也蹲過牢

▲顏正國（左圖）、李銘順都曾蹲過牢，出獄後改過遷善。（圖／NOWnews資料照）
▲顏正國（左圖）、李銘順都曾蹲過牢，出獄後改過遷善。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導

近期有不少因犯罪而難逃牢獄之災的明星藝人，無論是先前觸犯強制性交罪的秦偉，還是因教唆偽造有價證券罪，被法院判處3年多有期徒刑的陳盈潔等，都引起大眾關注，但其實在演藝圈曾背負罪名甚至「進過高牆」的人其實不少，如票房導演鈕承澤、浪子回頭的顏正國和金鐘視帝李銘順。

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鈕承澤性侵女工作人員吃4年牢飯

知名電影導演鈕承澤2018年被指控涉嫌性侵劇組女工作人員，讓當時的娛樂圈引起一陣騷動，鈕承澤向檢警表示與該女是「正朝男女朋友方向進行的關係」，但女方則稱僅是工作關係並無私交，在判刑前，鈕承澤依舊不認罪，還企圖狡辯，最終被依強制性交罪判處4年有期徒刑，他也在2021年11月30日正式到花蓮監獄日監服刑，演藝生涯停擺，形象也重創。

▲性侵案毀形象，鈕承澤形同提早從影壇退休。（圖／NOWnews資料照）
▲性侵案毀形象，鈕承澤形同提早從影壇退休。（圖／NOWnews資料照）
李銘順酒駕肇事逃逸坐牢近1個月

金鐘影帝李銘順2006年曾在新加坡，因酒駕撞傷人及企圖肇事逃逸被捕，被撞的摩托車駕駛及乘客皆受重傷，駕駛甚至有一隻腳趾需要截肢，原先李銘順被判處罰金4500元新加坡幣，並吊銷駕照3年，且檢方還求刑4週，但經過上訴後法院撤銷了3000元新加坡幣的罰款，且改為追加求刑兩週並吊銷駕照3年定案，而李銘順在獄中表現良好，所以短暫度過了不到1個月的牢獄生活就出獄，但依舊成為有前科的藝人。

李銘順也對於自己釀出的禍深感抱歉表示，自己在車禍深感不安，時常不能入睡，並對影迷承諾會為自己的行為負責。度過酒駕風波的他，持續走在影視圈這條道路上，近年也接演多部戲劇，更以《做工的人》、《逆局》獲得金鐘迷你劇集／電視電影男主角獎及戲劇節目男配角獎，最近由他主演的《八尺門的辯護人》也獲得好評。

▲李銘順認為男配角之爭是「死亡之組」。（圖／愛奇藝）
▲李銘順近年演多部膾炙人口的電視劇、電影。（圖／愛奇提供）
顏正國兩度入獄遭取消金馬影帝入圍資格

童星出身的顏正國，演出過不少知名導演的電影，成績也頗受好評，但由於年少時期不懂事誤入歧途，不幸染上毒癮，在1996年到1998年間，犯下了毒品、槍砲、竊盜等前科，被取消金馬影帝入圍資格，但因為法官看當時的他年幼無知，輕判1年多外加感化教育。不料，2001年顏正國出獄後，因被控擄人勒贖遭到逮捕，甚至一度遭檢察官求處死刑，還好最後逃過一劫，被判處15年有期徒刑，由於刑期表現良好，在2012年假釋出獄。

出獄後的顏正國並沒有就此一蹶不振，他選擇重新振作並開始接觸書法教學及公益活動，期間也不斷出演或執導電影，2018年執導的電影《角頭2》更以1.27億元的票房獲得好成績，現在無論書法、公益、影視皆有他的身影，證明浪子也有機會回頭。

▲顏正國在電影《少年吔》飾演出獄後努力想重新生活的更生人「少年」。（圖／星泰娛樂提供）
▲顏正國在電影《少年吔》飾演出獄後努力想重新生活的更生人。（圖／星泰娛樂提供）
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