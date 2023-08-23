財經小辭典／創新板規定再放寬！什麼是創新板？散戶能買嗎？

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創新板特色不看獲利只看創新能力 讓公司不愁資金
不過，看看國際知名創新公司如Google、Facebook、Amazon等，都是透過資本市場才得以快速成長。大部分剛成立的創新公司來說，可能資本額本來就不高，空有獨門技術卻沒有資金可以營運，甚至常處於虧損或完全沒有獲利的狀態。證交所為了協助新創業者進入資本市場籌資，便籌設「臺灣創新板」(簡稱創新板；英文名稱Taiwan Innovation Board，簡稱TIB)，並於2021年7月20日正式開板。
創新板鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司，提供創新企業多元的股權籌資平台，希望扶持這些公司們能快速成長，使其有機會成為國際獨角獸公司。創新板的特色就是上市標準以「市值」為核心，取消公司一定要有獲利才能進入資本市場的條件，只要求搭配營收或營運資金等其他合宜的財務標準。
再來是創新板採簡易公開發行程序，不僅能增加國際能見度，也比較符合新創公司營運實務，並減少上市準備的前置作業時程。另外，現行創新板公司掛牌滿一年且符合各項交易板塊的公司，就能申請轉到一般板掛牌交易，門檻條件低，可說是對創新公司非常友善。
台灣虎航、雲豹能源都是創新板 誰可以交易創新板？
像是台灣虎航、雲豹能源、鴻海集團旗下鴻華先進、「能源界Uber」泓德能源、開發出陌生來電辨識軟體Whoscall的Gogolook（走著瞧），以及宏碁子公司倚天酷碁都是創新板的一份子，至於誰可以交易創新板呢？現行法人部分包含1.專業機構投資人或具有2年以上證券交易投資經驗之法人。2.依法設立之創投事業之機構。
自然人部分，得具有2年以上參與證券投資之經驗，且符合「淨資產達新台幣500萬元」或「最近2年平均所得達新台幣150萬元」。另外，符合合格投資人的自然人在初次買進創新板股票前，得先簽屬風險預告書。
創新板申請分三大類 逐漸放寬相關門檻
現行只要設立公司滿2年、資本額新臺幣1億元以上且發行股數達1千萬股以上的公司就能申請創新板，而創新板公司上市分為三大類。第一類：市值不低於新台幣10億元，近四季營收不低於新台幣1億元者，且需證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金。第二類：針對生技類申請公司，市值不低於新台幣20億元，需證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金達125%，若屬新藥研發公司，其核心產品需通過第一階段臨床試驗。第三類：是針對公司僅有些許或仍無營收者，市值不低於新台幣40億元，申請公司需證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金達125%。
不過，證交所為加速創新企業上市籌資發展，董事會22日通過進一步鬆綁「臺灣創新板」發行面及交易面等6大規定，且將開放創新板股票得為融資融券與借券交易。其中發行面亮點是刪除原訂「資本額須1億元」的公司規模條件，以貼近新創經濟實質及與國際市場接軌。且公司配合辦理股票集中保管部分，現在調整改列一般板的集保規定，等於是監理方面更加友善，另外還有提高公開銷售比例，以提升投資人參與認購機會。
交易面部份此次也有鬆綁，首先是放寬合格投資人的資格條件，將法人交易經驗由2年改為1年，自然人的財力證明也由新台幣500萬元下修為200萬，平均所得也由150萬降為100萬元，並調整改列一般板的開盤參考價，與調整漲跌幅限制變成10%。
創新板屆滿2年 有哪些成績？
證交所說明，目前已有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航等6家公司於創新板掛牌交易，今年包括巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等4家公司已申請創新板上市，年底前仍有多家企業將陸續送件，包括數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，有助創新板規模持續擴增，預估今（2023）年全年創新板申請送件家數有望突破15家。證交所也設定目標於3到5年申請送件創新板公司要達80家，形成「創新＋永續」的新經濟產業聚落。