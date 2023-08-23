係金A　來台中就學享最便宜定期票

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高中、大學考試分發入學放榜，不少學子將負笈來台中就讀，家長關心子女食衣住行，其中交通問題討論度爆表，外縣市民眾紛打電話到交通局詢問，學生怎麼申請「雙十公車」交通卡？非台中市民學生購買公共運輸定期票，比照市民299元方案？家住北部的蔡姓家長說，聽到來台中就學的學生搭公車10公里內免費訊息，半信半疑「台中的交通福利這麼好？」決定開學前問清楚。
葉昭甫指出，市府推動市民限定「雙十公車」，至8月中旬申請人數大幅成長到171萬人，設籍台中市可獲市民限定乘車優惠，非設籍台中市但就讀台中轄內大專院校以下各級學校的學生，持綁定電子票證搭乘台中市公車，同樣可享「10公里免費＋超過10公里車資上限10元」雙十公車優惠。
葉昭甫提及，「公共運輸定期票從6月15日開賣至今，已賣出4.3萬張」，很多民眾都買第二次了，尤其通勤族省荷包最有感，9月即將開學，特別在國高中校長會議籲請校長宣導學生多購買定期票，減少家長接送頻率，也可在學校附近交通站點接駁，希望學生運用公車、捷運、台鐵、公共自行車，取代費用較高的校車。
葉昭甫表示，台中市幫市民省錢，享受全國最便宜定期票方案，學生如須越區到中投苗就讀，搭市區公車、捷運、公共自行車、台鐵、公路客運，定期票1個月699元，平均一天約20多元交通費用，在台中就讀的學生持數位學生卡即能購買台中境內定期票299元，「不管上學、放學怎麼搭車，每天交通費銅板價10塊錢坐到飽」，比非台中市民599元省300元，一年減少3600元支出，有如多一筆可運用在其他學習的獎助金。