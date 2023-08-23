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Stephen Curry自認是歷史最佳控衛　反對者多數認為湖人傳奇才是

▲Stephen Curry自認是歷史後衛。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry自認是歷史後衛。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

NBA金洲勇士隊球星「咖哩」 Stephen Curry日前在「零號探員」 Gilbert Arenas 的podcast節目上，承認他是NBA歷史最好的控球後衛，而其實有很多球迷認為湖人隊傳奇球星「魔術強森」Magic Johnson才是歷史最佳控衛。

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昨(22)日在Arenas的podcast節目上，主持人 Arenas問 Curry說:「請問你認為你是歷史最佳控球後衛嗎?」 Curry回答:「是的。」

而這個回答也讓兩派球迷產生不同的意見，有些人認為 歷史三分球王Stephen Curry改變了現今聯盟的打法且他的生涯還在延續，有些人則認為「魔術強森」Magic Johnson擁有206公分的中鋒身材卻又是歷史最佳傳球手之一且手握5座nba總冠軍，比 Curry的4座多1座。

▲「魔術強森」Magic Johnson是最佳後衛？（圖／美聯社／達志影像）
▲「魔術強森」Magic Johnson是最佳後衛？（圖／美聯社／達志影像）
其實這種「歷史最佳」選擇沒有任何意義，因為通常這取決於個人喜好和價值觀。某些球迷可能更注重傳球和組織等傳統控球后衛的技能，這會讓他們更喜歡 Magic Johnson 。但另一派球迷可能更看重得分和籃球技巧，這就是為什麼他們可能更喜歡 Curry 。

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