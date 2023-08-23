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台北市與日本濱松市簽交流協定　9月起旅客互訪可獲歡迎禮

▲台北市長蔣萬安23日與日本靜岡縣濱松市長中野祐介簽署友好交流協定。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安23日與日本靜岡縣濱松市長中野祐介簽署友好交流協定。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

臺北市長蔣萬安今（23）日代表臺北市與日本濱松市簽署友好交流協定，蔣萬安表示，今年是台北市與濱松市簽訂觀光交流協議書的10周年，很高興兩市可以持續深化交流合作。蔣萬安表示，兩市也推動旅客戶送計畫，臺北市與濱松市都準備了多樣精采小禮，一定會讓到訪的旅客體驗到深度旅行的樂趣。

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今年是臺北市和濱松市在2013年簽訂的觀光都會交流協議書10週年，為擴大雙方合作，112年8月23日將更新簽署為友好交流協議。蔣萬安表示，很高興在這10週年的時刻，濱松市的市長中野祐介、議長戶田誠偕同市議員們前來臺北市，持續深化兩市之間的交流以及合作。

蔣萬安表示，在這10年當中，透過雙邊觀光交流協議，臺北市與濱松市不只在花卉、觀光，在青少年的交流也都有非常密切的合作，今年在濱松市舉辦的青少年交流音樂祭，臺北市介壽國中在內的許多學校學生都到濱松市參加；濱松市國中棒球選拔賽的選手也有來臺北參訪交流。

蔣萬安表示，臺灣和日本之間觀光旅遊非常的密切，在疫情之前的2019年，臺日雙方旅客互訪人次超過了700萬，疫情之後到今年6月，臺灣民眾到日本旅遊的人次就高達180萬人次、日本朋友來臺灣則超過32萬人次。希望在這樣的良好基礎下，加上在今年剛好是兩市簽訂觀光交流協議10週年日子，再次簽訂兩市友好交流協定書，深化臺日之間的交流及合作。

蔣萬安也說明兩市旅客互送計畫，從今年的9月中開始到明年的3月，這段期間不管濱松市的朋友來臺北，或臺北市民到濱松市，都可以得到兩市專屬的禮物，也希望透過旅客互送計畫，在疫情之後能夠大幅提升更多觀光客互訪交流的人次，這段期間臺北市也會有許多大型的活動，包括10月白晝之夜、年底會有跨年活動，明年的春節、燈節，一直到3月的智慧城市展等，臺北市都非常歡迎來自濱松市所有的日本朋友，來體驗臺北的精彩魅力。

觀傳局表示，市府準備的「互送旅客計畫」專屬歡迎禮，包括手繪插畫臺北帆布袋、明信片組、北北基好玩卡、臺北兔存錢筒、觀光地圖等，將送給到訪臺北市的濱松市民；濱松市則準備了濱松生產布料製成的束口袋、靜岡糖果、迷你口琴、綠茶茶包、觀光指南等，提供給到訪濱松市的臺北市民，限量500份，送完為止。

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