台北市與日本濱松市簽交流協定　9月起旅客互訪可獲歡迎禮

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蔣萬安表示，在這10年當中，透過雙邊觀光交流協議，臺北市與濱松市不只在花卉、觀光，在青少年的交流也都有非常密切的合作，今年在濱松市舉辦的青少年交流音樂祭，臺北市介壽國中在內的許多學校學生都到濱松市參加；濱松市國中棒球選拔賽的選手也有來臺北參訪交流。
蔣萬安表示，臺灣和日本之間觀光旅遊非常的密切，在疫情之前的2019年，臺日雙方旅客互訪人次超過了700萬，疫情之後到今年6月，臺灣民眾到日本旅遊的人次就高達180萬人次、日本朋友來臺灣則超過32萬人次。希望在這樣的良好基礎下，加上在今年剛好是兩市簽訂觀光交流協議10週年日子，再次簽訂兩市友好交流協定書，深化臺日之間的交流及合作。
蔣萬安也說明兩市旅客互送計畫，從今年的9月中開始到明年的3月，這段期間不管濱松市的朋友來臺北，或臺北市民到濱松市，都可以得到兩市專屬的禮物，也希望透過旅客互送計畫，在疫情之後能夠大幅提升更多觀光客互訪交流的人次，這段期間臺北市也會有許多大型的活動，包括10月白晝之夜、年底會有跨年活動，明年的春節、燈節，一直到3月的智慧城市展等，臺北市都非常歡迎來自濱松市所有的日本朋友，來體驗臺北的精彩魅力。
觀傳局表示，市府準備的「互送旅客計畫」專屬歡迎禮，包括手繪插畫臺北帆布袋、明信片組、北北基好玩卡、臺北兔存錢筒、觀光地圖等，將送給到訪臺北市的濱松市民；濱松市則準備了濱松生產布料製成的束口袋、靜岡糖果、迷你口琴、綠茶茶包、觀光指南等，提供給到訪濱松市的臺北市民，限量500份，送完為止。