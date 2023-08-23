韓國女來台旅遊「騎Gogoro誤上國道」！遭警攔停 恐遭開罰6千元
近期旅遊業復甦，韓國一名女子前往台灣自助旅遊，昨（22）日騎乘GOGORO體驗台灣日常，不料卻手機導航設定有誤，不慎騎上國道，一路沿著國道1號北上，其他用路人見狀嚇壞，立即報警求助，國道警方獲報派員驅車前往攔下，後續依《道路交通管理處罰條例》開罰3千元以上，6千元以下罰鍰，後續引導她重新導航往汐止市區離去。
記者孫唯容／綜合報導
昨天中午12時許，國道公路警察局第一公路警察大隊獲報，一名女子騎乘GOGORO上國道，恰巧國道警也在汐止地磅站執勤，立即驅車鳴笛示警，將騎士攔下，並引導至路肩進行盤查。
警方表示，該名女子為年約30多歲的韓國女遊客，自行來台旅遊，不慎將導航設定錯誤，才會騎上國道，警方後續將女子帶回分隊，告知她機車騎上國道已違反《道路交通管理處罰條例》，將對她開罰3千元以上，6千元以下罰鍰，後續也協助她重新設定導航往汐止市區離去。
第一公路警察大隊呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。