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高雄暴力案、詐騙案破案率六都第一　陳其邁肯定警方努力

▲高雄市長陳其邁今(23)日主持2023年第4次治安會報，除肯定高市警察同仁在治安上的努力外，也公開表揚阻詐有功的行庫人員。(圖／高市府提供)　
▲高雄市長陳其邁今(23)日主持2023年第4次治安會報，除肯定高市警察同仁在治安上的努力外，也公開表揚阻詐有功的行庫人員。(圖／高市府提供)　

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(23)日主持2023年第4次治安會報，其中，高雄在暴力犯罪的破獲率及詐騙案件的破獲率，都是六都第1名，暴力犯罪發生數是六都第2低，今年至7月底，槍擊案是零，且今年警方1月到7月成功攔阻950件詐騙案件，成功攔截4億4000萬的詐騙金額，攔阻金額比去年同期更高。陳其邁雄除肯定高市警察同仁在治安上的努力外，也公開表揚阻詐有功的行庫人員。

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根據統計，統計到今(112)年7月底為止，高雄市治安數據優於111年，槍擊案發生0件為六都最優，暴力犯罪發生18件，為六都第二低，每案均迅速偵破，破獲率105%，為六都第一；詐欺案件發生數本年度降幅14%，破獲率113%，都是六都第一，此外A1交通事故死亡人數減少22人，降幅為六都第一。

陳其邁市長會中感謝警察同仁秉持「犯罪零容忍」立場與決心，執行各項掃蕩勤務，不眠不休守護高雄、讓治安維穩，對於危害社會的各類犯罪嚴正執法、絕不寬貸，澈底打擊毒品、詐欺、槍砲、暴力犯罪，並加強查緝逃亡、藏匿之通緝犯，將其逮捕歸案接受國家司法制裁，彰顯警方執法決心，提供市民安居樂業的環境。

陳其邁也特別提及，暑假期間活動豐富多元，包括大港閱冰、旗津風箏節、演唱會等活動，感謝警察局、交通局、觀光局及相關局處，做好交通管制、車流疏導、媒體宣導、公共清潔衛生等工作，也請所有市府同仁持續與相關單位聯繫合作，將交通的衝擊與民怨降到最低。

陳其邁也提醒，中秋節將屆，尤其放假首日南下旅遊車潮、返鄉車潮也會湧現，請交通局、警察局針對易壅塞的路段，及早規劃疏導措施，並呼籲民眾避開尖峰時段，搭乘大眾運輸工具，同時也請警察同仁加強取締酒駕，讓市民安心過節。

會中表揚元大銀行大昌分行、玉山銀行七賢分行及中國信託南高雄分行行員，在民眾辦理匯款之際發現疑遭詐騙跡象，主動關懷並協助通報警方合作，成功攔阻百萬詐騙。陳其邁市長肯定同仁跨機關加強合作，避免民眾財產損失；市長並表示各項治安數據顯示高雄市治安狀況呈現平穩，且往好的方向發展，十分感謝所有基層警察同仁共同的努力與付出。

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