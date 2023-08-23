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iPhone 14 Pro 7月銷量輸給三星中階扛霸子　萬元機站上第二名　

▲iPhone 14 128GB版本蟬聯7月手機銷量榜冠軍，三星萬元中階機Galaxy A54為亞軍，輾壓iPhone 14 Pro Max。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 14 128GB版本蟬聯7月手機銷量榜冠軍，三星萬元中階機Galaxy A54為亞軍，輾壓iPhone 14 Pro Max。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

根據最新市場調查，2023年7月台灣手機整體銷售量達到37.3萬部，較上個月增長約3萬台。從本月的熱銷榜來看，蘋果iPhone 14 128GB穩坐暢銷機龍頭地位，而三星萬元中階機扛壩子Galaxy A54來勢洶洶蟬聯亞軍，輾壓iPhone 14 Pro Max，睽違一年的vivo，終於以入門5G新機Y36重回熱銷榜。

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蘋果秋季發表會即將在9月登場，預料iPhone 15新機會現身，手機市場也因此出現變動。根據連鎖通訊行傑昇通信分析，7月熱銷榜上佔據七席的蘋果，本月仍以iPhone 14 128GB站穩銷售冠軍，名次變動顯著的iPhone 14 Pro Max突破先前排名，其256GB及128GB兩規格分別位居第三和第七，顯見iPhone 15 Pro系列價格傳聞恐上調最高至200美元（約6,383元台幣），針對無法預期新機上市後，iPhone 14 Pro系列價格能降多少的果粉，仍有所影響。

▲2023年度7月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）
▲2023年度7月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）
傑昇通信表示，由於iPhone 14近幾個月的銷售表現優異，連帶讓前代iPhone 13的排名快速掉落，6月已經從第6名掉到第11名，而7月則掉到第25名，跌出榜外。對於果粉關注iPhone 14系列價格是否還有調整空間？傑昇通信坦言，目前iPhone 14系列部分型號開始出現缺貨，導致在銷售排行中表現不如之前，在庫存漸少的狀態下，也難有果粉預期的甜甜價出現。

而在三星方面，7月熱銷榜三星霸榜七席，與蘋果戰成平手，傑昇通信指出，三星中階扛霸子Galaxy A54（8GB/256GB）銷售成績不斷進步，蟬連賣最好的安卓手機；另一方面，Galaxy A14、A34也都有不錯的銷售表現，榜上安卓旗艦機還是Galaxy S23 Ultra（12G/256G），上市以來連續半年霸榜。

▲2023年7月三星A54銷量攀升。（圖／傑昇提供）
▲2023年7月手機銷量榜中，三星萬元中階機Galaxy A54蟬聯亞軍，碾壓iPhone 14 Pro Max。（圖／傑昇提供）
傑昇通信認為，原物料成本增加，最直接的就是反映在售價上，習慣走高CP值購物模式的消費者，對於價格壓在千元價格帶上的紅米12C，以及時隔近一年的vivo，憑藉其入門5G新機Y36新進榜，兩款都是大螢幕、5000萬畫素主鏡頭及5000mAh大電量，都能符合日常所需使用，因此分別有第12及第16的好成績。

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