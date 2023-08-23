中國經濟差、香港企業也成犧牲品　大量內地居民赴港開戶「避險」

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報導引述作家陶傑分析，中國房地產暴雷與北京力推共同富裕、強化國企主體思想有關，而且香港過去20年的經濟發展太依賴中國，當後者經濟出問題時，一批「愛國港商」會首當其衝。何況，反送中、國安法的實施，讓香港的一國兩制不復存在，北京自己把香港這個通往世界的橋拆了，也就無法再透過香港，像過往一樣，協助中國內地渡過經濟難關。
財經評論人顏寶剛更直言，香港在1997年回歸後，一直發揮為中國招商引資的角色，但其融資功能在2019年後有了明顯改變，為中國引資的職能已有減弱，因為香港的政治因素越來越貼近中國，難再有力的引進其他資本，起到舒緩、幫助的作用。此外，因為中資已佔香港股市成份達8成，受碧桂園、恆大暴雷和中國經濟數據差影響，港股也跟著「跌跌不休」。
不過，即使香港為中國吸引外資的功能已大不如前，但因投資者對北京恢復經濟的信心越來越弱，難以擺脫對出口疲弱、消費低迷和房地產市場困境的擔憂，加上人民幣匯率仍呈現跌勢，不少中國內地民眾湧入香港，尋求「相對較有保障」的避險措施，如較高收益的銀行存款、保險、投資產品和美元等等。
《南華早報》指出，今年1至4月，中國銀行（香港）跨境客戶新開戶數量同比增長5倍，比2019年同期高出44%。1至6月，大灣區渣打銀行的新開帳戶已超過2022年總數。滙豐銀行表示，第2季度非居民新增帳戶是2019年同期的2倍。華僑銀行香港發言人表示，今年上半年，中國內地客戶在香港華僑銀行的新帳戶數量，更比2022年同期增長了12倍。
星展銀行（香港）的客戶銀行集團執行董事Amy Kwan聲稱，與疫情前相比，今年的新開戶數量平均每月增加60%；一些出於個人或商業目的，經常往返香港的中國內地人士，可能已發現擁有香港銀行帳戶很方便，可以滿足日常銀行業務需求，例如現金提取、貨幣兌換，還能支付孩子的海外教育和學費。
有從中國赴港開戶的民眾匿名告訴《南華早報》，自己這麼做是為了實現投資多元化，因為雞蛋不應該都被放在同一個籃子裡。