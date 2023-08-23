《長相思》鄧為爆紅！粉絲狂漲200萬 張晚意輸在「視力不太好」
楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演的古裝劇《長相思》，以一女對多男的五角虐戀爆紅，楊紫被稱作是「今夏老公最多的女人」，與4位男主角的愛恨情仇延燒了整個夏天，成為今年的現象級爆款古裝劇。談及楊紫在劇中女扮男裝，因為鄧為是第一個發現的，因此兩人感情更深刻，檀健次吃味地說：「我輸就是輸在出場晚了一點。」張晚意則是嘲笑自己的角色在劇中很晚才發現楊紫身分，說他自己「視力不太好」。
記者羅凌筠/綜合報導
飾演九尾狐塗山璟的鄧為爆紅，微博狂漲將近257萬多名粉絲，他受訪時表示，自己是很幸運的被挑選演出純情公子，也很開心的在開拍前研究了各個對手演員的社群，發現大家跟角色都有很大的反差，尤其是張晚意，鄧為笑說「他很搞笑」。
對於楊紫，鄧為以一個鐵粉的角度認為：「楊紫對塑造人物非常精準，永遠都在角色的狀態裡，在她身上學到很多。」常常對戲時驚嘆：「哇！好會演！」鄧為也透露自己熱愛演戲的程度，是願意改變任何造型，光頭和尚也沒問題，他覺得自己已挑戰過需要5小時才能完妝的「乞丐版」塗山璟特效妝造型，會更期待更大的挑戰。
楊紫在業界的好人緣有目共睹，在《長相思》中飾演九頭蛇妖相柳的演員檀健次還特別感謝楊紫，「沒有楊紫的幫助，就沒有現在的我」，檀健次私下也曾請楊紫吃高級餐廳，原因竟是拍片期間，吃了很多楊紫帶的食物，「比如今天帶了辣條，明天還會帶一大堆零食，平時都還會請全劇組工作人員吃燒烤，這次我請她吃飯，下次就不會不好意思吃她的。」《長相思》第一季今晚6點將在愛奇藝國際版全集上線。