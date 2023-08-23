泰國流亡前總理塔克辛回國！原因引熱議　外媒分析三大因素

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塔克辛能回國的首要原因為保守派勢力打算和全新黨派抗衡，雖然泰國軍方在十幾年前因政治而發動軍變，但受到民意推波助瀾，為泰黨已打算和軍方保守派勢力結盟，並一起組閣。軍方勢力現階段遇到比塔克辛更大的難題，就是更年輕的政黨前進黨（Move Forward）崛起，且有大量民間力量支持。
前進黨甚至揚言要修改「冒犯君主罪」（lèse-majesté），這條刑法在泰國屬於重罪。 根據《泰國刑法》第112條規定，明文禁止任何人「詆毀、羞辱、威脅泰國國王、泰國王后、或其法定繼承人及攝政者」，違者可判處3至15年有期徒刑。
王室對政治現況的擔憂，讓塔克辛得以回國。前進黨建議修法時，獲得絕大多數的百姓支持，讓王室相當不安。而前進黨的興起，也讓為泰黨感到訝異，因為在泰國很多選區，前進黨的支持度甚至遠超過為泰黨，全國總票數方面也是前進黨贏過為泰黨。泰國政治專家指出，泰國正走了一個全新時代，也就是過去傳統建制派和新潮年輕的前進黨衝突。
雖然塔克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）堅稱父親塔克辛只是因為想念家人和祖國，所以回泰國，並否認其他原因；但國際政治專家分析第三個能回國的原因，可能是為泰黨的上台，以及和軍方勢力的結盟，達成讓塔克辛回國的協議。
不過，為泰黨選擇和軍方結盟的行為已讓民間百姓非常惱怒，畢竟2010年紅衫軍抗議時，發動軍事鎮壓的正是軍方，部份支持者認為為泰黨的「民主已死」，竟然跟敵人結盟，民間普遍認為未來前進黨會繼續崛起，為泰黨已失去百姓對它的信任，認為它跟軍方勢力「同流合污」。