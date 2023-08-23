媒體議價第3輪對話30日登場！唐鳳週五媒體茶敘　解決機制受關注

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行政院4月底召開跨部會會議，行政院政務委員吳政忠當即做出2點指示，包括要求數位部跟公平會就立委提出的媒體議價法案跟國外立法經驗研究架構，後續擬展開第3輪對話；立委也要求數位部在8月底前確定立法模式。
據了解，數位部數位產業署已規畫舉行第3輪對話會議，預計8月30日邀請Google、9月6日邀請Meta出席，新聞業者包含紙媒、電視、廣播、網路媒體等；因為Google推出3年3億的「台灣新聞數位共榮基金」已經上路，該場次對話主題應該會對此有許多討論，如新聞媒體與數位平台未來可能的合作共榮方向，以及新聞沒體對Google計畫的意見、如何改善等。
唐鳳日前接受媒體採訪時表示，數位部不排除提出法案，但有一些原則、規範或機制層級的東西，比較容易修改，希望也能夠討論，盼先找出2家數位平台都能接受的、立法以外的機制，例如辦法或原則層級，經過幾次調整後，再慢慢收斂共識成為法律。
數位部本週五上午將舉辦媒體茶敘，除唐鳳外，包括次長闕河鳴、李懷仁、葉寧、數位產業署副署長胡貝蒂、資通安全署副署長林春吟、國家資通安全研究院長何全德皆會出席，預期當天媒體將聚焦在第3輪對話主題、立法以外機制的細節與想法。