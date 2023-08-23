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FIBA世界盃／男籃30大球星以Luka Doncic為首　前10名美國隊佔3名

▲FIBA世界盃男籃30大球星，效力達拉斯獨行俠的Luka Doncic為名單之首。（圖／美聯社／達志影像）
▲FIBA世界盃男籃30大球星，效力達拉斯獨行俠的Luka Doncic為名單之首。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

FIBA今(23)日發布了世界盃男籃賽30大球星名單，其中NBA達拉斯獨行俠球星Luka Doncic為榜首，名單中也包括美國陣容中的灰狼隊球星Anthony Edwards與世界盃熱身賽手感火燙的Jalen Brunson等一眾 NBA球星。

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FIBA所發布的名單前10名分別為 1.斯洛維尼亞 Luka Doncic 2.加拿大Shai Gilgeous-Alexander 3.美國Anthony Edwards 4.芬蘭Lauri Markkanen 5.美國Jrue Holiday 6.多明尼加Karl-Anthony Towns 7.德國Dennis Schroder塞爾維亞 8.Bogdan Bogdanovic 9.澳洲Patty Mills 10.美國Tyrese Haliburton。

美國隊在名單前10名就佔了3位，而中國隊歸化球員李凱爾為第27名，是唯一上榜的中國球員，日本隊NBA球星渡邊雄太則是29名。

上星期六(19) 世界盃男籃熱身賽，由名單榜首的 Luka Doncic領軍的斯洛維尼亞出戰地主國日本，最終斯洛維尼亞以103:68的比分屠殺地主國日本， Luka Doncic上場僅28分鐘左右，砍下23分7籃板7助攻，投籃14中6，三分8中3，罰球10中8。

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