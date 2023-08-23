今年首例本土傷寒！北部30歲男治療中　疾管署籲：注意飲食衛生

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依據疾管署疫情統計資料顯示，國內今年累計6例傷寒確定病例，其中1例為本土病例，另5例為境外移入病例，境外移入感染國家以印尼（4例）為多；近5（2019-2023）年傷寒確定病例累計病例共46例，本土病例16例及境外移入30例，以20-40歲個案為多，各月份均有病例發生，境外移入感染國家以印尼17例為多，其次為柬埔寨3例，印度及菲律賓各2例等鄰近亞洲國家。近5年同期本土病例數相當（2019-2022年為4、2、1、1例），境外移入病例以2019年同期為高（2019-2022年為13、3、0、1例）。
疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要經由食用受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。
疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜、烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染、飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水、非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。
疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。