陳耀訓蛋黃酥太難搶！全家推「2款陳耀訓麵包」 香柚餡中秋必吃
世界麵包冠軍陳耀訓蛋黃酥太夯，每檔開賣總是直接秒殺，限量蛋黃酥搶不到別傷心！全家今起攜手陳耀訓推出「2款新品麵包」，不僅主打100%無添加認證，其中一款還應景中秋節加入柚子內餡，創造出風味獨特的甘甜微酸口感。至於7-11則是應景中秋節即將到來，與農糧署共同合作，引進花蓮瑞穗及台南麻豆等知名產區的文旦，線上以及門市都將陸續上架。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家積極打造永續食品生態圈，23日起攜手冠軍麵包師傅陳耀訓，耗時長達6個月方研發出100%無添加食品潔淨標章的麵包，「紫薯紅豆麵包」、「茉窨香柚包」利用穀物麵粉培養魯邦種酵母，並透過中種工法製作，皆無添加衛福部公告之食品添加物，同時還能保有獨特風味與良好口感。
紫薯紅豆麵包（售價42元）嚴選台灣產紫薯、台灣九號紅豆粒，透過雙重包餡工法，外層紫薯、內包紅豆，層次豐富；茉窨（讀音：ㄧㄣˋ）香柚包（售價42元），麵糰中添加窨製技法而成的茉莉香片茶粉，內餡嚴選台南老欉文旦，創造出風味獨特的甘甜微酸口感。
全家商品本部副本部長黃正田表示，永續環保意識成為普世價值，店內目前架上已有8成的鮮食商品，取得Clean Label食品少添加認證，減少不必要的添加物，亦能降低食品生產過程中的碳排放量。
至於7-11則是應景中秋節即將到來，與農糧署共同合作，引進花蓮瑞穗及台南麻豆等知名產區的文旦，本週陸續於線上i划算平台引進產地新鮮直送的產銷履歷文旦禮盒，實體門市也將在9月推出即食鮮果盒「麻豆剝皮文旦盒（售價59元）」，以及搭配紅柚的「麻豆雙色剝皮文旦盒（售價65元）」。