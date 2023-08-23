王陽明、蔡詩芸爆分居2年！她IG「恩愛貼文」全刪光：為自己而活
被外界稱為「地表最閃夫妻」的演員王陽明、歌手蔡詩芸，曾交往2年，分手8年後再度遇見彼此，熱戀4個月後於2015年結婚，婚後育有1女。今（23）日被週刊爆料已經分居2年，教育問題、蔡詩芸媽媽太寵溺成導火線，導致夫妻倆即將走向離婚。記者致電王陽明經紀人，截稿前都沒有回應；不過蔡詩芸的IG上，早已隱藏所有與王陽明放閃的貼文，她曾解釋：「我覺得應該Live for myself！」
記者黃雅琪/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，王陽明、蔡詩芸兩人各自忙碌工作，夫妻倆相聚時間本就不多，蔡詩芸習慣掌握所有工作內容，包含洽談、團隊人選全都自己來；錄製選秀節目《大嘻哈時代》時相當投入，曾坦言：「已經快爆炸了！」老公王陽明也沒閒著，電影、戲劇邀約接不停之外，還加入實境秀《神秘五金行》當主持人，外傳是為了逃離家庭，才接下這份吃力不討好的工作。
昔日的門當戶對，如今婚變傳聞越演越烈，王陽明、蔡詩芸卻始終沒有出面澄清！翻看蔡詩芸的IG可以發現，她已經隱藏所有與王陽明放閃的貼文，向來高調的曬恩愛照片全部消失。對此，蔡詩芸2023年初曾解釋：「去年的某一天我突然有個想法，IG發文像是活給別人看，我覺得應該Live for myself。」才選擇隱藏過往貼文。