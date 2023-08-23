登革熱確診者現足跡嘉義縣 衛生局立即全面噴藥清消

嘉義縣登革熱防治從嚴，22日接獲通報1例他縣市確診者至中埔鄉探親，衛生局立即應變，於今(23)日下午會同環保局及公所啟動孳生源清除及化學防治工作，及時阻斷疫情擴散，社區及健康監測至9月20日，提醒鄉親務必做好自我防護。
記者鄭一銘/嘉義報導
疾管署資料顯示，國內本土登革熱病例已創10年來同期次高紀錄，並出現第2例本土死亡個案，嘉義縣地鄰雲林、台南，民眾生活圈流動，威脅不容小覷。22日接獲1例中埔鄉探親停留逾2小時確診者足跡，縣府、公所立即啟動住家戶內外孳生源清除，針對戶外空地、果園、竹園等採集地點半徑100公尺內完成化學熱霧噴消。
縣長翁章梁表示，「人和蚊子」移動不可控，縣內已有6例登革熱病例，竹崎鄉1例快篩陽性待中央研判中，請大家避免出入高風險區，出外儘量穿淺色長袖衣褲，如出現頭痛、發燒、眼窩痛等症狀，千萬不要自己吃藥，應馬上求診，保持環境清潔、倒掉積水，隨時做好巡倒清刷才是防治不二法門。
衛生局長趙紋華說，縣府針對出現確診及足跡案的鄉鎮，包括梅山、竹崎、大林、中埔等持續動員清除查核及衛教宣導，民眾平時應做好措施，睡覺時使用蚊帳，務農時加強防護，戴上防蚊網帽及使用蚊香盒或防蚊液，雨後加強廢棄帆布、輪胎、丟棄容器、果樹果園、老舊廢棄空屋（戶）、空地等堆積雜物清除，避免雜草叢生，竹筍園採收時避免「竹節間」中空積水，杜絕孳生源及病媒蚊。