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1天長2個「熱帶低氣壓」！蘇拉、丹瑞颱風恐接力生成　對台影響曝

▲今（23）日，太平洋一連出現2個熱帶性低氣壓，氣象局說明，兩者都有可能成為颱風，週末後的路徑是影響台灣天氣的關鍵。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今（23）日，太平洋一連出現2個熱帶性低氣壓，氣象局說明，兩者都有可能成為颱風，週末後的路徑是影響台灣天氣的關鍵。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

今（23）日太平洋海面相當不平靜，早上8時有一個熱帶性低氣壓「TD10」生成，下午2時中央氣象局再更新，新的熱帶性低氣壓「TD11」也接續出現，氣象局預報員黃恩鴻指出，目前TD10和TD11的變數都很多，且都有可能成為颱風，分別是「蘇拉」和「丹瑞」，其中較靠近台灣的TD10機率頗高，至於誰會搶先成為颱風，目前個過看法還相當分歧。

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針對熱帶性低氣壓「TD10」，黃恩鴻表示，目前預報資料來看，TD10在週末會有較明顯的增強，評估各模式後，有的認為週六就會生成颱風，有的下週才會生成，由於沒有明顯導引氣流，未來幾天移動速度緩慢，推估成颱後會往巴士海峽移動，至於對台灣有何影響，目前還需再觀察後續路徑和環境。

▲中央氣象局表示，熱帶性低氣壓「TD11」也有可能成為颱風，但距離台灣較遠，預計會往日本移動。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中央氣象局表示，熱帶性低氣壓「TD11」也有可能成為颱風，但距離台灣較遠，預計會往日本移動。（圖／翻攝中央氣象局官網）
而熱帶性低氣壓「TD11」的部分，黃恩鴻則說，TD11距離台灣較為遙遠，目前它位於太平洋高壓邊緣，導引氣流相較於TD10還要明顯，未來預估會持續朝北方，往日本前進，無論有沒有成為颱風，對台灣基本上並無影響。

黃恩鴻補充，熱帶性低氣壓「TD10」和「TD11」在週末後可能成為今年第9和第10號颱風，其中TD10的機率較大，不過分析歐洲模式和美國模式，兩者的預報非常分歧，究竟誰會搶先成為颱風，有待後續資料觀察，主因在於兩個熱帶性低氣壓的發展環境很類似，都是在低壓帶內，海溫也沒有顯著差別，請民眾持續留意最新天氣動態。

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