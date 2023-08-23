泰國頂流Bright又要來台！唱進桃園巨蛋　離開老東家前攜手Win

泰國頂流明星Bright和Win因BL劇《因為我們天生一對》而爆紅，在電影中兩人扮演一對大學生情侶，超高的顏值引起全球關注，後來兩人都參演泰國版《流星花園》，分別飾演「道明寺」和「西門」，直接紅遍全亞洲。如今兩人再度攜手來台灣，引起粉絲熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 泰國當紅炸子雞Bright因出演BL劇《只因我們天生一對》人氣大增，身價激升好幾倍，並接下許多廣告代言，甚至擔綱國際精品Burberry的品牌大使。他16歲便投身演藝圈，參與過不同的影視作品和模特兒工作，一開始受到家人阻撓，認為藝人職業薪水不固定，難以養家，但他仍努力打拼，終於在工作幾年後功成名就。而Win則來自泰國的名門望族，他擔綱義大利奢侈品牌Prada的品牌大使，並入選富比世《2023年富比世30位30歲以下精英榜》，中泰混血的他畢業於泰國知名國立大學的經濟系，不只在《流星花園》劇中飾演貴公子「西門」，現實世界中也是富家子弟。另外，Bright將離開所屬經紀公司GMMTV，且台北場也是此次巡迴的倒數第二站，未來Bright和Win可能難以合體，喜愛這對CP的粉絲千萬不能錯過。Bright和Win將在下個月底登上桃園巨蛋，「Side By Side Concert Tour in Taipei」將於9月30日（六）晚上7點在桃園巨蛋體育館舉辦，票價分為「新台幣$5588元／5088元／4688元／3388元／2688元」，全場座席。門票將於8月27日中午12點在拓元售票系統開賣。更多詳情請洽iMe TW官方臉書粉專。泰國流亡前總理塔克辛回國！原因引熱議 外媒分析三大因素泰國新總理出爐！外媒：為美國恢復兩國盟友關係打開大門第一晚就出狀況！塔克辛返泰國即入獄 又因健康問題轉送醫院GDP增幅放緩！泰國經濟第二季表現不如預期 外媒分析投資人擔憂