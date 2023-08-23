麗明營造連續22年辦公益捐血 台體大男籃隊響應捐熱血

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台中捐血中心說明，血庫供應台中、彰化、南投雲林四縣市醫院用血，平均一天須要1800袋。因應暑假、天候不穩定和七月鬼月到來，血庫各類血型存量僅剩5.1天偏低，尤其A型及O型更僅剩4天多存量，嚴重低於七天安全庫存，呼籲民眾在這三天踴躍挽袖捐血。
麗明營建董事長吳春山熱心公益，儘管自己見血會暈針，依舊捐血多年，並號召社團和廠商每年農曆七月響應捐血救人活動。今年參與這項公益捐血單位超過20家，連麗明贊助的台體大男籃隊都來站台，希望吸引年輕人來捐血。
吳春山20多年來，除了連續舉辦公益捐血活動，也捐出二輛送血車。今年因應防疫分流，將捐血活動由一天調整為三天，每天出動2輛捐血車，方便疏散人潮。且捐血成功的民眾，除獲得印有照片的捐血感謝狀外，還有相當豐盛的伴手禮，內含口碑熱銷的「春拌麵」、耳掛式咖啡、水晶肥皂、白米、日光溫泉體驗券、摸彩券等等，還有很多隱藏版的驚喜實用好禮會出現在福袋中，最後一天舉行公開抽獎，最大獎項為市價近17,000元的捷安特自行車送給幸運的捐血成功者。
麗明營造第22屆公益捐血活動即將於8月23日~25日每日上午九時起至下午四時止連續舉辦三天，捐血車會停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方(台中市政府府後廣場邊)，歡迎民眾呼朋引伴，共襄盛舉！