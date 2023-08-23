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麗明營造連續22年辦公益捐血 台體大男籃隊響應捐熱血

▲台中麗明營造連續22年舉辦公益捐血，台體大男籃隊熱情響應，今天挽袖捐熱血。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.23)
▲台中麗明營造連續22年舉辦公益捐血，台體大男籃隊熱情響應，今天挽袖捐熱血。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.23)

記者金武鳯/台中報導

國內營造大廠麗明營造，因應農曆七月正值暑假常鬧血荒，今年邁入第22年舉辦公益捐血活動。今年是自今日起連續三天在台中市政府府後廣場登場，除號召廠商、社團共襄盛舉，麗明營造贊助支持的台體大男籃隊「Desert Rangers」也熱情響應捐血，呼籲「捐血一袋救人一命」，目標募集1600袋鮮血。

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麗明營造公益捐血活動自2001年起展開，第一名僅募得125袋熱血。20餘年來，由於社會各界紛紛響應加入，截至去年總計募集了15000袋鮮血，前來募血的捐血車也從一輛，擴大到今年六輛規模。今年為鼓勵民眾踴躍捐血，凡是捐血就贈送近千元禮品外，還可抽市值1萬7千元的單車。

▲麗明營造連續22年舉辦公益捐血活動，各行各業熱情響應，此次為期三天的活動，目標要募集1600袋鮮血。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.23)
▲麗明營造連續22年舉辦公益捐血活動，各行各業熱情響應，此次為期三天的活動，目標要募集1600袋鮮血。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.23)
台中捐血中心說明，血庫供應台中、彰化、南投雲林四縣市醫院用血，平均一天須要1800袋。因應暑假、天候不穩定和七月鬼月到來，血庫各類血型存量僅剩5.1天偏低，尤其A型及O型更僅剩4天多存量，嚴重低於七天安全庫存，呼籲民眾在這三天踴躍挽袖捐血。

麗明營建董事長吳春山熱心公益，儘管自己見血會暈針，依舊捐血多年，並號召社團和廠商每年農曆七月響應捐血救人活動。今年參與這項公益捐血單位超過20家，連麗明贊助的台體大男籃隊都來站台，希望吸引年輕人來捐血。

▲麗明營造連續22年舉辦公益捐血，今天有台體大男籃隊員響應，他們挽袖捐熱血，也希望吸引年輕人加入。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.23)
▲麗明營造連續22年舉辦公益捐血，今天有台體大男籃隊員響應，他們挽袖捐熱血，也希望吸引年輕人加入。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.23)
吳春山20多年來，除了連續舉辦公益捐血活動，也捐出二輛送血車。今年因應防疫分流，將捐血活動由一天調整為三天，每天出動2輛捐血車，方便疏散人潮。且捐血成功的民眾，除獲得印有照片的捐血感謝狀外，還有相當豐盛的伴手禮，內含口碑熱銷的「春拌麵」、耳掛式咖啡、水晶肥皂、白米、日光溫泉體驗券、摸彩券等等，還有很多隱藏版的驚喜實用好禮會出現在福袋中，最後一天舉行公開抽獎，最大獎項為市價近17,000元的捷安特自行車送給幸運的捐血成功者。


 麗明營造第22屆公益捐血活動即將於8月23日~25日每日上午九時起至下午四時止連續舉辦三天，捐血車會停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方(台中市政府府後廣場邊)，歡迎民眾呼朋引伴，共襄盛舉！

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