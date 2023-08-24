蘊育人力澆灌未來！高市府勞工局辦產訓合作職前訓練班開訓
高雄市政府勞工局訓練就業中心於23日，在該中心大寮訓練場域，舉辦產訓合作職前訓練班開訓儀式，局長周登春期勉與會150位學員要好好把握4個月的訓期，努力堅持積極學習，培養一技之長，成就未來。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局訓練就業中心產訓合作職前訓練班開訓儀式，是由勞工局局長周登春主持，勞工局副局長陳石圍、訓練就業中心主任楊茹憶、市議員王耀裕、市議員邱于軒服務處主任謝一心、立法委員林岱樺助理郭懷聲、結訓學長蘇宥騰等人共同啟動開訓儀式，並勉勵學員積極學習，為自己開創精采的職涯未來。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，為因應產業趨勢需求，此次產訓合作職前訓練班將水電配線裝修班招訓名額增至50名，並針對餐飲業求才用人需求及特色餐飲料理的創業趨勢，規劃調整相關授課內容，藉由安排業界實習對接產業需求，並輔導學員考取證照，希望培訓更多相關人才，主動媒合推動就業，同步紓解產業缺工困境，也可為有創業意願的學員打好基礎。
周登春期勉學員們要好好把握4個月的訓期，珍惜受訓資源與機會，雖然課程及練習時間非常緊湊，幾乎沒有休息時間，但也要努力堅持積極學習，與同學合作共勉，追上進度取得相關證照，預祝各位學員順利培養一技之長，一步一腳印成就未來。
結訓學長蘇宥騰、徐崇華在會中，分享參訓與就業歷程，鼓勵與會學員積極學習、主動服務，努力吸收養分，為自己開創精采的職涯未來。