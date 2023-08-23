迎中秋加推燒烤吃到飽！這三職業到新板希爾頓 整個月平日享75折
中秋節即將到來，飯店吃到飽餐廳推燒烤新菜色，並大打優惠。台北新板希爾頓酒店二樓「悅市集全日餐廳」9月1日起至9月30日推出中秋「異國燒烤」企劃，另端出多道燒烤新菜，整個九月還搭配軍公教及第三齡65歲以上推出75折優惠，餐價1188元折後為918元，限週一至週四平日午晚餐及週五午餐。而圓山飯店今年烤肉趴訂於9月29、30日連續兩晚，烤肉吃到飽之外，還有樂團、魔術表演，成人每位1980元。
記者葉盛耀/綜合報導
台北新板希爾頓酒店二樓「悅市集全日餐廳」9月1日起至9月30日期間推出中秋「異國燒烤」特別企劃，召喚烤肉界「四大天王」重磅降臨，包含「爐烤美國肋眼牛排」、「迷迭香料烤羊腿」、「橙汁BBQ醬烤豬肋排」和「芥末醬烤半雞」每日輪番上陣，料理講究原汁、原味、原肉塊的心法用心呈現，更有隱藏版的「香烤鳳梨火腿」及「炙烤帶骨牛小排」等。整個九月還搭配軍公教及第三齡65歲以上推出優惠活動，每位餐價1,188元享75折後為918元，適用於週一至週四平日午晚餐及週五午餐
另外，圓山飯店往年都會舉辦中秋烤肉趴，今年再度結合搖滾樂團在9月29、30日連續兩晚推出「搖滾圓山‧BBQ饗宴」，現場更有國際級魔術秀演出，以及多項萬元好禮加碼送，成人每位1980元、兒童每位990元+10%，菜色包含每日大推的限量原住民烤全豬，還有韓式八色燒烤、濟州炸醬麵、辣炒年糕、韓式開胃小菜等韓食控的最愛，再搭配冰飲、啤酒、無酒精性飲料的無限暢飲。
台中日月千禧酒店的24樓極炙牛排館則推出中秋燒烤生鮮食材外賣，A5日本和牛紐約客、美國極佳級肋眼牛排、西班牙伊比利帶骨豬、紐西蘭小羔羊排、肯瓊香料薩索雞胸等頂級肉品，以及海鮮、蔬菜可自由搭配。每項售價380元~1,480元，任買兩款即贈精選蔬菜盤一盤，且購滿2,000元加碼贈送日月千禧保冷袋一個。