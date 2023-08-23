鬼門開來看國片！史哲含淚看《粽邪3》　邀青年用文化幣「消暑」

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史哲昨天搶先看了《粽邪3：鬼門開》首映會，為了保留驚奇感，史哲保證絕對不爆雷，但還是提醒青年朋友，「建議不要單獨前往觀看」。史哲說，《粽邪3：鬼門開》是一部驚嚇、情緒滿滿的電影，看完後眼眶含著卻未滴下的眼淚，以及心中滿滿難以言喻的情緒，非常需要朋友或家人的陪伴，不過，如果一時找不到人一起觀看也沒關係，記得找找電影院推出的成年禮金加碼優惠，帶著爆米花或可樂，緊張時記得紓解一下情緒。
文化部表示，成年禮金自6月6日推出至今2.5個月，領用人數已達72萬人，抵用金額近4.2億元。目前抵用前3名為書店及出版業約2億元（49%）、表演藝術及文化體驗近6900萬元（16.4%）、文創工藝約4900萬元（11.8%）。在藝FUN券時抵用佔第2名的電影院，目前抵用金額約3200萬元。
文化部指出，雖然國片在7月前受限上映數量較少，但以6月20日上映的《化劫》為例，票房創下3600萬元的成績，其中文化幣抵用金額即高達1300萬元，佔整體票房36%；目前還在熱映中的九把刀電影《請問，還有哪裡需要加強》至今則已賣出5300萬元，文化幣抵用也達1700萬元，佔整體票房32%。在8月下旬國片迎來大爆發的此刻，相信文化幣更有機會為國片市場帶來高票房效益。
迎接鬼月，首先上檔的是目前熱映中，由曾敬驊主演，結局反轉爆淚的靈異喜劇《我的麻吉4個鬼》；好評不斷的恐怖片續集《粽邪3：鬼門開》也即將於本週五、8月25日上映，配合成年禮金，劇組特別推出文化幣電影搶先場及購票贈限量周邊紀念品等專屬好康，邀請年輕粉絲在民俗月搶先全面體驗恐懼禁忌，提供炎炎夏日的另類「消暑」選擇。
文化部表示，後續強檔國片也將一路接棒，9、10月有浪漫黑幫愛情片《我最愛的笨男人》、去年獲金馬獎五項入圍的《查無此心》、親情勵志片《我和我的賽車老爸》、金鐘影帝藍正龍執導的成長勵志片《成功補習班》、改編人氣漫畫及小說的《他馬克老闆》、犯罪動作片《周處除三害》、經典恐怖片續集《女鬼橋2：怨鬼樓》、青春成長愛情片《青春並不溫柔》、探討移工議題並獲去年金馬獎最佳紀錄片《九槍》等。
文化部指出，各部強檔國片也都順勢搭配成年禮金好康，將陸續在社群平台邀請青年朋友相揪來電影院看國片，文化部也透露目前正緊鑼密鼓規劃推出國片的特別優惠。歡迎青年朋友密切關注文化幣官網與APP，以及各強檔國片的臉書粉絲專頁、IG等社群發布資訊。