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天氣預報／出門不帶傘很慘！明午後雷雨繼續轟　下週準備迎接颱風

▲氣象局指出，明（24）日雷雨的規模會稍微減小，降雨熱區仍是大台北和各地山區。（圖／記者張志浩攝）
▲氣象局指出，明（24）日雷雨的規模會稍微減小，降雨熱區仍是大台北和各地山區。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣近期天氣像是複製貼上，「上午上班高溫炎熱，下午雷雨開轟淋濕回家」，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明（24）日仍是一樣的情況，不過由於台灣西側高壓增強，因此雷雨的規模會稍微減小，降雨熱區仍是大台北和各地山區；此外，今（23）日太平洋一連有2個熱帶性低氣壓生成，未來有可能都增強為颱風，下週天氣變數很大。

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黃恩鴻說明，明天天氣仍是典型的夏季型態，各地高溫大約都是攝氏32至35度，中午左右大台北、西南部近山區、花東縱谷會有攝氏36度以上的高溫，午後對流開始發展，全台西半部都有雷雨情況，尤其大台北和各地山區要注意局部大雨，但整體雨勢會較前幾日趨緩。

▲氣象局提醒，未來幾天仍有午後雷陣雨發生，民眾外出務必攜帶雨具，下週則可能有颱風影響台灣天氣。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局提醒，未來幾天仍有午後雷陣雨發生，民眾外出務必攜帶雨具，下週則可能有颱風影響台灣天氣。（圖／中央氣象局提供）
黃恩鴻提及，午後的雷陣雨會一直下到週末，而由於週末風向轉為偏東風，屆時除了西半部午後持續有雨勢外，迎風面的東台灣整天有都會有局部陣雨，請民眾特別要注意，這季天外出一定要攜帶雨具，以免成為落湯雞。

針對颱風的動態，黃恩鴻指出，今日熱帶性低氣壓「TD10」和「TD11」接續出現，但兩者變數都很多，且都有可能成為颱風，分別是「蘇拉」和「丹瑞」，其中較靠近台灣的TD10機率頗高，至於誰會搶先成為颱風，目前個過看法還相當分歧，週末後才較明朗，實際影響也要到下週才會出現。

▲今（23）日，太平洋一連出現2個熱帶性低氣壓，氣象局說明，兩者都有可能成為颱風，週末後的路徑是影響台灣天氣的關鍵。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲今（23）日，太平洋一連出現2個熱帶性低氣壓，氣象局說明，兩者都有可能成為颱風，週末後的路徑是影響台灣天氣的關鍵。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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