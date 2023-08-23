福島核廢水將排海！預定「明中午」執行 若氣象條件不合或取消
日本政府22日拍板定案，預計於24日將福島第一核電廠核廢水排放入海。據日媒報導指出，日本政府內部人士透露，已經確定核廢水排放時間為24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）。不過東京電力公司（TEPCO，東電）表示，若氣象條件不合適，24日的排海計劃可能取消。
國際中心徐筱晴／綜合報導
日本首相岸田文雄22日上午召開內閣會議後，宣布24日將進行東京電力福島第一核電站核廢水排放入海作業。按照東京電力公司的計劃，經過處理和稀釋的核污染水，將通過一條約1公里長的海底隧道排放入海，排放時間將長達 30 年。
據《共同社》報導，東電22日已經投入檢測，將約1200噸海水加進1噸核廢水中，其後測量當中的氚濃度，以確認核廢水是否已被稀釋至預期中的濃度。若氚濃度未達每公升1500貝克，將會透過海底管線排放至大海。報導指出，若是氣象條件不佳，海浪過高情況下，船上的海上監測點無法進行濃度測定，排海計劃將取消。
在日本政府決定將核廢水排放入海，隨即引起日本漁民反彈，有漁民直呼「被政府騙了」、「不守承諾」。國際間也出現反對聲浪，中國怒指日本不顧國際社會的關切和反對，執意將核污染水排海，轉嫁核污染風險給全世界，「極端自私、極不負責任」；香港更宣布將自24日起，禁止日本10都縣的水產品進口。