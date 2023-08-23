歌唱節目黑幕狂爆！張學友、劉德華曝不當導師主因 鄭中基想打人
近日流出天后李玟（Coco）生前控訴大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》節目組黑箱作業及不公對待的音檔，讓網友紛紛氣憤揚言抵制，進而讓許多選秀節目內幕跟著曝光。就有網友好奇，為何香港四大天王都沒上過類似節目？對此，歌神張學友及天王劉德華都曾謙虛地說，自己沒有具備「導師」的資格，不願意去評論別人的音樂。鄭中基則表示，去參加音樂綜藝還要讓台下評委討論自己，他擔心自己會忍不住打人。
記者賴禹妡/綜合報導
在《中國好聲音》黑幕爆出後，包含那英、周杰倫、李克勤、潘瑋柏等導師群也跟著被起底，就有網友好奇，為何大陸音樂選秀節目都請不到「香港四大天王」參加？事實上，張學友就曾在受訪時透露，因為他沒有系統性地學過音樂，因此覺得自己不具備擔任「導師」的專業度，且他年輕時參加過歌唱比賽，知道選手比賽時的心情，他不忍心去淘汰任何人。 劉德華也曾經表示，他怕自己沒有到達導師水準，聽不懂也無法去評論。
鄭中基則在某次採訪中提到，去參加音樂綜藝還要讓台下評委討論自己，「一個過氣很久的歌手去批評你，你還要跟他說多謝老師，我不衝過去打你，你已經在偷笑啦」，因此他不想也不敢去參加類似節目，擔心自己忍不住打人。鄭中基也吐槽李克勤參加節目《蒙面唱將》的片段，當時台下評委沒人聽得出來是李克勤的聲音，但他認為李克勤的聲音非常突出，辨識度極高，讓他直呼：「大家在這裡做場戲，不如去拍戲。」