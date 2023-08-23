西班牙影帝「染賭癮」大鬧離婚！《賭命倒數》跳脫甜蜜現實
驚悚動作復仇片《24小時賭命倒數》由西班牙「哥雅獎影帝」路易斯托薩（Luis Tosar）主演，並選在他的家鄉加利西亞進行拍攝，路易斯托薩自曝「就近拍片」是他決定接演的原因之一。為了詮釋片中嗜賭成癮的父親角色，他特地向治療賭癮的心理學家請益，同時譴責該角色為了欲望自尋毀滅。值得一提的是，路易斯托薩在現實生活中的老婆瑪麗亞路易莎梅奧（Maria Luisa Mayol），也在本片軋上一角，甚至跳脫跟丈夫感情和睦的現實，詮釋一對水火不容甚至大鬧離婚的失和夫妻。
記者黃雅琪/綜合報導
《24小時賭命倒數》由胡安加利納尼斯（Juan Galinanes）執導，將故事過程限縮在24小時之內，帶給觀眾分秒必爭的刺激體驗。男主角路易斯托薩在片中飾演一位嗜賭成癮的父親，更因為賭博引發一連串不堪設想的遭遇。為了準備該角色，他特地向治療賭癮的心理學家請益，並感慨分享：「他們告訴我，這些人就是『癮君子』，整個生活都圍繞在『下一次的發生』，每個人都相信只要再一次就好，然後便能隨時從中抽離。但不幸地，他們同時拖累了很多人，而且毀壞性極度嚴重。」
路易斯托薩的老婆瑪麗亞路易莎梅奧，也在片中跟老公共同演出，詮釋為了家庭大鬧離婚的失和夫妻。不過在現實生活中感情融洽的兩人，也透露正是為了「跳脫現實」，才決定一起合體演出。路易斯托薩分享：「我們在現實中是在一起的，也有了孩子；電影中我們也是夫妻，這就是為什麼我們選擇和導演合作的原因。我們的目標，是要能夠將這個虛構的故事，和我們的現實家庭做出區別。」瑪麗亞也補充：「不過我們不允許自己將這部片中所發生的任何事情，以及各種情緒帶回家裡，或帶給孩子們。」《24小時賭命倒數》8月25日全台上映。