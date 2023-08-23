中國青年的失望惡性循環！經濟學人：被迫躺平將逐漸消磨社會活力

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報導提到，經過分析百度貼吧2019至2023年中的15萬條發文後，《經濟學人》發現近年來中國年輕人的悲觀情緒傾向愈發強烈，直到疫情完全解封後才有所改善，許多90年代出生的人最常使用「擺爛」一詞，這並不是代表年輕人不願吃苦，而是許多青年開始質疑在經濟負擔高昂、好工作難尋、驚人房價之下，想要組成家庭靠工作養家糊口的觀念似乎變成了遙不可及的夢險。
數據上來看更是如此，根據中國官方數據統計，光是在去年中國就只剩下680萬對夫妻結婚，這是10年前的一半，中國的生育率也在2021年降到了歷史最低水平，只有1.2；而在組成家庭之前，有更多的大學新鮮人找不到工作，今年下來幾乎每5名中國青年當中就有1人失業，6月青年失業率更是攀升至21.3%
《經濟學人》認為，中國領導階層確實認知到了年輕人的困境，但並不怎麼展現出同情或關懷，反而以一種「上一代也苦過」的激勵方式要求年輕人繼續吃苦，同時習近平政府為了推動「共同富裕」目標而帶來的監管風暴下，或是逮捕或是強迫退隱的將曾經啟發青年們的科技商業巨擘如阿里巴巴的馬雲進行打擊，同時還以「慢就業」、「靈活就業」等說法淡化年輕一代的失業問題。
報導認為，過去中國青年們不滿於社會現況產生的影響可能不僅動搖經濟，更可能成為政治問題的導火線，例如1919年要求進行現代化改革、文革期間的年輕紅衛兵、天安門事件的學生運動，以及去年反對嚴格清零造成嚴重次生災害的「白紙運動」等等；然而，如今在中國政府愈發嚴謹的審查環境下成長的青年們，漸漸失去「造成動盪」的可能，而是以一種更「躺平」的方式逐漸喪失活力與動力。
《經濟學人》指出，在沒有足夠強大的社會福利體系下，婦女選擇更晚（或甚至拒絕）生育，人口下降的情況將愈發明顯；高學歷青年則會想辦法「潤」至國外，其他青年則搶破頭擠入提供穩定和安全性的國有企業，未來的中國青年可能會在嚴峻監控底下失去了上一代具備的創新和冒險精神，而在中國龐大的集體利益面前，青年的理想抱負似乎就這麼被犧牲了。