米其林料理變啤酒！星廚打造「美食系新酒款」 WAT推雞尾酒月餅
餐搭酒第一印象總會讓人想到紅酒、洋酒搭配精緻異國美食，而事實上台灣在地啤酒也能很精緻，來自中台灣的酒飲新品牌Slowave，攜手星級餐廳「澀Sur-」的主廚林佾華，以夏季菜單的故事感受轉化為酒譜靈感，將擁有台菜靈魂的米其林級料理變身啤酒，台灣味十足仙草湯搭配優雅紅茶風味，釀造出「狐狸英式淡艾爾」，成為一款以美食為出發的新型態啤酒。同時，雞尾酒品牌WAT也推出創新結合，將雞尾酒作為傳統美食月餅的流心內餡，咬下的每一口都是驚喜！
記者鍾怡婷/綜合報導
Slowave創辦人莊毅欽認為，餐酒搭配不僅僅是選用合適的酒款搭餐，他將目標設定於與餐廳共同開發釀造，首波邀請台中米其林星級餐廳「澀Su-」的主廚林佾華為風味顧問，以餐廳本季開胃前菜「園遊會 分享 狐狸仙草蜜」為概念出發，轉化為酒譜靈感，將米其林料理化身為「狐狸英式淡艾爾」啤酒。
該酒款帶有優雅苦韻的英式淡艾爾作為架構，並挑選具有木質調性的紫芽山茶與風味沈穩的阿薩姆紅茶搭配仙草茶湯，在不同比例下調和釀造而成的「狐狸英式淡艾爾」，有著幽幽的仙草氣息。入口後麥香交融著茶感，細膩甘苦風味在口腔裡緩緩散開，隨著溫度上升，紫芽山茶與阿薩姆紅茶綻放出迷人茶韻，帶出最後焦糖般的甜感。
建議品飲時以攝氏5℃至10℃的溫度開瓶，倒入鬱金香杯或白酒杯飲用。餐酒搭配上，茶感能適度地為燒烤肉類料理降低油脂膩感，若想要嘗試更有趣的搭配，與白黴起司、香草牛奶威化餅一同享用，也能在酒體加成下使乳脂感更顯風格圓潤。
而台灣在地酒飲品牌屢屢創新，不光是米其林料理化身啤酒，全台最潮雞尾酒WAT也與糕點界的模範生「金格」，攜手推出2023中秋節限定禮盒「月宮醉流心寶盒」，禮盒內的兩種口味月餅以酒入餡，將熟果香的雞尾酒與溫潤甜美的桃山月餅完美結合。
兩款酒香月餅飛別為「雙果醉流心雞尾酒月餅」以百香果及芒果的果香堆疊出香甜的滋味；金萱檸檬香柚流心雞尾酒月餅」柚子清爽的濕潤流心，加上台灣柚子丁，搭配上雞尾酒，絕對是中秋節不可缺少的搭配。同時，禮盒內還有2023中秋節限定的特調「雙果醉留心雞尾酒」、「文旦接骨木花雞尾酒」，運用台灣特色水果，調製出中秋節限定的微醺風味。